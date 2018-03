EL-ISLAH : « La politique de réconciliation nationale a réalisé tous ses objectifs »

Le président du mouvement El- Islah, Filali Ghouini, a affirmé, hier à Oran, que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a réalisé «tous ses objectifs», et a besoin d’être renforcée, pour parachever le processus. M. Ghouini a indiqué, dans une déclaration à la presse, en marge d’une conférence régionale des cadres de ce mouvement, que «la réconciliation nationale a réalisé tous ses objectifs, et a permis aux Algériens d’avoir une immunité forte leur permettant de faire face à toutes les manœuvres visant la sécurité et la stabilité du pays, et leur projet civilisationnel», ajoutant que la réconciliation a besoin d'être «parachevée et renforcée». Il a relevé que nombre de dossiers en lien avec la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, plébiscitée lors du référendum du 29 septembre 2005, «ne sont pas encore totalement réglés». «Nous n’avons pas besoin d’une loi alternative, car le peuple a dit son mot, lors du référendum, mais nous aspirons à renforcer et à parachever la démarche de réconciliation nationale, avec davantage de mesures», a-t-il dit. M. Ghouini a valorisé, à l’occasion, les «acquis» de la réconciliation nationale, qui, a-t-il dit, «est devenue une référence pour de nombreux pays qui l’ont adoptée». Il a ajouté que son parti estime que cet événement constitue, sur le plan politique, la consultation la plus importante dans l’histoire contemporaine du pays, après le référendum d'autodétermination couronnant la glorieuse guerre de Libération nationale en 1962. Le président du mouvement El-Islah a appelé, à cette occasion, l’ensemble des parties et les acteurs de la vie politique à aller vers un consensus national global, à travers un «dialogue incluant tout le monde, y compris le pouvoir», estimant que la phase actuelle a besoin d’un consensus autour des intérêts supranationaux, outre le renforcement des rangs, pour constituer un front uni contre toutes les adversités. Sur le plan économique, il a insisté sur l’impératif de s’appuyer sur un plan «intelligent» devant contribuer à l’émergence d’une expérience nationale et donner une impulsion au développement économique, sans reproduire les expériences étrangères. Sur ce registre, il a insisté sur la nécessité de capter les compétences nationales et de mettre tous les moyens possibles pour mettre fin à la fuite des cerveaux, ajoutant que le fléau de l’émigration clandestine des jeunes par mer doit être traité suivant une approche complémentaire basée non pas sur des sanctions, mais sur une prise en charge pédagogique, à la fois éducative, sociale, morale avec l'utilisation d’autres moyens d’insertion. M. Ghouini, qui a présidé cette rencontre des cadres du mouvement El-Islah de la région Ouest, dans le cadre d’une série de conférences régionales organisées à travers le pays, a annoncé que l’organisation de la conférence nationale des femmes cadres du parti se tiendra le 14 avril prochain, alors que la conférence nationale des jeunes et des étudiants aura lieu le 19 mai prochain. (APS)