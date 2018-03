Transfert : Arrivée de Zlatan Ibrahimovic au Los Angeles Galaxy

Le transfert de l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic au Los Angeles Galaxy (championnat nord-américain de football/MLS) a été confirmé dans une page de publicité publiée vendredi dans le Los Angeles Times. Ibrahimovic, 36 ans, avait été libéré jeudi par Manchester United (Premier league anglaise), son club depuis 2016 et la presse américaine annonçait depuis son arrivée imminente dans le club le plus titrée du MLS. Ce transfert a été annoncé de façon originale dans une page de publicité au message cryptique dans le Los Angeles Times. Le texte «Cher Los Angeles, je t'en prie» joue sur le caractère hautain et mégalomaniaque de l'ancien international suédois passé notamment par l'Ajax Amsterdam, la Juventus Turin, le FC Barcelone ou encore le Paris SG. «Ibra» a disputé seulement sept matches (un but) avec Manchester United cette saison en raison d'une blessure au genou droit (ligament croisé) datant d'avril 2017.