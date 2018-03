Dans la lucarne : Les « néophytes » n’ont peur de rien !

Les péripéties du Mondial sont à nos portes. Il reste moins de trois mois pour que la fête mondiale intégré nos «chaumières». Ce moment, faut-il le rappeler, est attendu à travers les cinq continents. On peut même ajouter que chacun s’y prépare à sa façon en achetant, c’est la moindre des choses, un «démo» pour suivre ce Mondial que les grandes chaînes ne veulent pas laisser filtrer. Tout le monde veut se «sucrer» de la meilleure des manières avec la complicité de tous, y compris la FIFA, qui laisse aller sans réagir. Il est clair que nombreux sont ceux qui ne peuvent pas voir le Mondial russe dans son intégralité. Ceci dit, les nations qualifiées, ayant profité des moments de joie, sont confrontées maintenant à la réalité du terrain au fur et à mesure que cet évènement approche. La frénésie, elle aussi, est portée à son paroxysme. En effet, les 32 pays qui vont animer, un mois durant le Mondial russe doivent maintenant sortir tout ce qu’ils ont dans les «tripes». Vont-ils réussir à faire plaisir aux siens ou bien est-ce que ce sera un véritable camouflet ? Et partant, une supercherie qui ne fera qu’augmenter la déception auprès des masses qui accordent une place de choix au football, leur «opium». Ce sport populaire par excellence attire les foules, mais aussi peut provoquer l’irréparable en cas d’échec. Cette discipline, par essence, n’aime par le revers, la déroute. On veut toujours être au summum afin de chambrer les autres. Ceux que l’on appelle communément les «loosers ». Le mois de mars courant avait coïncidé avec les fameuses dates FIFA, puisque ce sont les Européens, les employeurs des joueurs africains surtout, qui avaient réussi à les imposer à la face de la FIFA et de la planète. Cette dernière a joué le jeu et les pays «dominés» ne peuvent plus convoquer leurs joueurs comme bon leur semble. Ce n’est plus possible de les réunir au delà de ces dates, par ricochet, la préparation ne peut se faire comme voulue par les différents staffs techniques de pays africains, arabes et autres pays asiatiques. On ne peut que s’y plier à ce diktat, il n’y a pas d’autre solution. Toutefois, lors de ces matches amicaux qui se sont déroulés ce week-end, on a quelques surprises qui méritent bien notre attention. Ce que les spécialistes ont remarqué c’est que les pays que «l’on toise de haut» ont tout simplement créé la sensation montrant que lors du Mondial russe, ils ne vont pas faire de la figuration. Tout le monde, en effet, l’équipe nationale d’Egypte de la «star» de Liverpool, Mohamed Salah, avait fait couler des «sueurs froides» au Portugal de Cristiano. Les Pharaons ont mené jusqu’au temps additionnel, à deux minutes de la fin de la rencontre. C’est le moment qu’avait choisi Cristiano pour inscrire, coup sur coup, de la tête, deux buts donnant ainsi la victoire aux siens. C’était un peu à l’arraché ! L’expérience a prévalu comme l’on dit. Toutefois, l’Egypte a montré qu’elle ne va pas se contenter d’une «participation honorable» comme on avait pris goût, par le passé, à l’affirmer. Ses ambitions sont devenues plus prononcées avec le temps. Le Nigeria avait affronté la Pologne, un mondialiste. Il l’a dominé sur le score de (1 à 0). Rohr, le coach des Super-Eagles, n’avait pas tort de dire que le «Nigeria remporterait le Mondial » Le Maroc, à Turin, avait en face de lui une très bonne équipe serbe qui se sont bien battus. Les Marocains ont dominé sur le score de (2 à 1). La Tunisie avait, elle aussi, remporté sa sortie à Radès contre l’Iran, même si le but a été inscrit par Mohammadou contre son camp. Ce que l’on constate, c’est que les représentants arabes et africains au Mondial russe sont, le moins que l’on puisse dire, décidés à réaliser de très belles prestations et surtout aller le plus loin possible dans cette compétition de la fine fleur mondiale. L’Algérie, en 2014, au Mondial brésilien, leur avait montré la voie. A eux de faire, pourquoi pas, mieux ! C’est une question de «nif ».

Hamid Gharbi