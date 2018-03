Finale du tournoi « Radieuse-Printemps Foot » : hommage à Kermali

C’est dans une ambiance de fête et en présence d’un nombreux public que s’est clôturé, en apothéose, le 21ème tournoi traditionnel « Printemps-Foot ». Le clou de cette manifestation a été l’hommage rendu à la famille d’Abdelhamid Kermali, par le président de la Radieuse, Chafi Kada, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, le contrôleur de la sûreté nationale, Nouasri salah, le représentant du MJS, Gharbi, le président de l’APW, Boubekeur et le représentant de Mobilis.

Pour rappel, feu Abdelhamid Kermali, ex-joueur de la glorieuse équipe du FLN, a été le seul et unique entraineur de l’équipe nationale à avoir gagné la coupe d’Afrique des nations en 1990. La famille de cette figure emblématique du football national, a reçu un trophée du mérite, un diplôme d’honneur et d’autres distinctions, sous les applaudissements des anciens internationaux reconnaissants, à savoir, Megharia, Bencheikh, Belloumi, Kouici, Chaïb, Belatoui, Benchiha, Hadj-Adlane, Foussi, Belabbès, Benmimoun, Meçabih et l’ex- arbitre international, Hansal Mohamed, lesquels ont rappelé les qualités d’entraineur et de meneur d’homme de Kermali ainsi que sa personnalité et les valeurs morales qu’il leur a inculqué.

Cette fête du football et de la jeunesse a vu la consécration de l’équipe du Wifak de Messerghine aux dépens de celle du quartier Bahia Amar d’Es Sénia , dans la catégorie des Benjamins. En minimes, la victoire est revenue à la formation de l’USTO sur celle de Boussaada (w. de Djelfa). Chez les séniors, la sélection Gambetta-Maraval a pris le dessus sur celle du grand quartier Belgaïd, formation qui a été la révélation de ce tournoi.les équipes lauréates ont reçu des cadeaux de valeur remis par les officiels et les invités de marque présents.