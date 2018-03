Tournoi maghrébin de football à sept : 160 participants à la 5e édition

160 sportifs ont pris part à la 5e édition du tournoi maghrébin de football à sept, lancé vendredi au stade de la coupole de Constantine (annexe du stade chahid Hamlaoui), a-t-on constaté. Organisée par la Ligue de wilaya du sport et travail en collaboration avec la DJS, cette compétition, qui permettra de promouvoir la destination Constantine et d’encourager les travailleurs à la pratique du sport, consiste à organiser des rencontres de football à sept sportifs travailleurs de différentes institutions, a indiqué le chef de service de l'éducation physique et sportive à la direction de la jeunesse et des sports (DJS), Abdelhamid Houam. Il a également précisé que ce tournoi, lancé en 1993 dans la ville des ponts, avait un caractère local, puis national, avant de revêtir en 2013 celui de maghrébin. De nombreuses équipes représentant plusieurs organes et issues de différentes wilaya de l’Algérie et de la Tunisie sont présentes à ce tournoi maghrébin de football à sept, à savoir Tlemcen (CNAS), Alger (ENTV), Skikda (SSPS), Guelma (OPGI), Djendouba (DSP) et Constantine, ville hôte, avec deux équipes (Ooredoo et INFS-CJS), a fait savoir le même responsable.

Au terme de la cérémonie d’ouverture, les équipes participantes ont entamé la compétition qui prévoit dans sa première journée l’organisation de 15 rencontres, a souligné la même source, ajoutant que la finale et le match de classement pour la troisième place auront lieu samedi. Il est à signaler que la 5e édition du tournoi maghrébin de football à 7 sera clôturée par une cérémonie de remise du trophée à l’équipe gagnante.