Coupe d’Algérie, JS Kabylie 2 – USM Blida 1 : Les canaris s’envolent pour les demi-finales

La JS Kabylie s'est qualifiée, hier au stade du 5-Juillet, pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football (seniors), en disposant de l'USM Blida par le score net et sans bavure de 2 à 1.

Les protégés de Youcef Bouzidi ont entamé cette partie tout feu, tout flamme. Adoptant un schéma porté sur le jeu offensif (4-1-4-1) avec un bloc relativement médian, les joueurs de la JSK ont d'emblée pris l'initiative du jeu à leur compte, repoussant leurs adversaires dans leurs tranchées. À la 10’, Benyoucef alerte le portier Ouadah, contraint de se déployer pour sortir le cuir en corner et à la 11’, le tir de Guitoune a failli faire mouche.

D'une belle claquette, le gardien éloigne la balle en corner. Djabout ( 14') se montre un peu égoïste et tente le tir, alors que Hamar réclamait le cuir au point de penalty. Sa balle a fini sa course dans le petit filet extérieur de Ouadah. De leur coté, les poulains du coach Kamel Bouhalal ont opté pour une configuration tactique assez prudente (4-2-3-1), avec un bloc plutôt bas et un pressing au milieu du terrain. Opérant principalement par des contres, les coéquipiers de Rial, assez lents dans la reconversion et la transmission de la balle, n'ont pas vraiment réussi à inquiéter les Canaris. L'unique occasion notable durant le premier half fut l'oeuvre de Frioui. Le goleador de l'USMB, pour sa seule opportunité, oblige Assellah à se coucher pour capter le cuir. Juste avant la pause, la JSK manque de peu l'ouverture de la marque. Lancer par Redouani, Djabout ne parvient pas à saisir le ballon alors qu'il était seul dans la surface. De retour du vestiaire, les coéquipiers de Raiah ont montré la même détermination. 46’, Ouadah est contraint à la parade pour repousser en corner le heading de Benyoucef. À l'heure du jeu, le latéral gauche de la JSK est fauché en pleine surface par Guetal. L'arbitre de la partie, M.Ouarab désigne le point de penalty, sans hésiter. Hamar se présente pour exécuter la sentence et échoue face à Ouadah. Malgré ce raté, les Canaris continuent de pousser. C’est alors qu’à la 71’ que

Benyoucef parvient à tromper la vigilance du gardien. Le jeune milieu du terrain reprend instantanément le centre de Benaldjia. Ouadah, excellent jusque là, n'a rien pu faire. Après cette réalisation, les joueurs de Bouhelal sortent de leurs coquilles et tentent de revenir à la marque. 76', Aissa El Bey emballe toute la défense de la JSK, mais son tir est passé à coté. Les Blidéens prennent de plus en plus de risques et s'exposent aux contre des Canaris. 81’, Djabout, pourtant seul face à Ouadah, échoue lamentablement. Le ballon arrive dans les pieds de Benyoucef qui manque le cadre. 82', Redouani double la mise en reprenant de la tête le centre de Djabout. Il scelle ainsi le sort de cette partie, même si l'USMB est parvenue à réduire la marque dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Harbache, sur coup franc. Une qualification méritée pour les joueurs de la JSK qui ont montré beaucoup plus de détermination. Le tirage au sort des demi-finales auront lieu cet après midi.

Rédha M.