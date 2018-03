Judo : L’Académie algérienne lancée prochainement

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a révélé vendredi que le judo algérien aura bientôt, son académie, considérée comme un outil important pouvant aider à diffuser les connaissances et les valeurs de cette discipline sportive. «Dans l'optique de lancer l'académie algérienne de judo, je suis attendu le 31 mars au siège de la fédération internationale de judo (FIJ) à Lausanne où j'aurais des entretiens avec son président, le Roumain Marius Vizer. Nous allons discuter des voie et moyens pour le lancement de cette académie, tant attendue par la famille du judo algérien», a déclaré le président du COA, en marge de la signature, vendredi au Musée olympique à Alger, de la convention de partenariat avec le Comité olympique et sportif hongrois. Pour un tel projet, la FIJ doit donner son accord pour l'ouverture de ce genre d'académie qui active, sous l'égide du Comité olympique et sportif national. «L'ouverture de l'académie algérienne de judo aura pour objectif d'organiser des camps d'entraînement et soutenir les athlètes dans leur préparation en vue des échéances internationales, dont les jeux Méditerranées et les jeux Olympiques, et à partir de là, l'académie de judo pourra échanger les expériences avec les académies de la même discipline des pays les plus huppés», a ajouté Berraf. Une fois la FIJ aura donné son accord, elle apportera son soutien, à travers la mise en place de tous les moyens, technique et logistique, pour la réussite de ce projet et sa concrétisation dans les plus brefs délais. Par la suite, la Fédération algérienne de judo (FAJ) doit mettre en place une commission de suivi et de coordination pour la concrétisation de ce projet, en collaboration avec la directrice spécialisée de la fédération internationale.

La fédération algérienne de lutte avait de son côté obtenu, l'an dernier, l'accord de l'Union mondiale de la lutte (UWW) pour l'ouverture d'une académie à Alger, sous l'égide du COA. La création de l'Académie de la FIJ a pour objectif d'éduquer les entraîneurs, d'aider les anciens judokas à poursuivre leur route dans cette discipline en tant qu'entraîneurs et dans la vision de contribuer, plus tard, au «développement du judo de la base au niveau élite, à un niveau standard et généralement accepté et correct». «Cette académie est un outil important qui aide la FIJ à diffuser les connaissances et les valeurs du judo dans le monde entier, y compris dans les pays avec moins de tradition et d'expérience dans le domaine, mais avec un grand potentiel et le désir de développer le judo», explique l'instance internationale. Pour le soutien financier de ces cours, la FIJ s'est associées à la Solidarité olympique et aux Comités nationaux olympiques, garantissant une participation maximale et optimale de tous les étudiants.