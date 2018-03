La Tunisie bat l’Iran (1-0)

La sélection tunisienne de football s'est imposée face à son homologue iranienne (1-0), en match amical de préparation des deux sélections pour le Mondial 2018, disputé vendredi soir à Radès. Le seul but de la rencontre a été marqué par Miled Mouhammadi contre son camp à la 71’. Le onze tunisien disputera un deuxième test amical face à la sélection de Costa Rica, mardi à Nice.

De son côté, la sélection iranienne accueillera le même jour son homologue algérienne. Lors du premier tour du Mondial-2018 de Russie, la Tunisie évoluera dan le groupe G aux côtés des sélections de Belgique, d'Angleterre et de Panama. Pour sa part, le onze iranien fait partie du groupe B formé également de l'Espagne, du Maroc et du Portugal.