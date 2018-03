Les verts aujourd’hui en Autriche

L’équipe nationale s’envolera aujourd’hui, à bord d’un vol spécial, à destination de l’Autriche, où se jouera, ce mardi, la deuxième rencontre en amical contre l’Iran, à Graz, à partir de 18h (heure algérienne). Ce sera donc la deuxième rencontre des Verts durant ces dates FIFA. Il est évident que Madjer vient de libérer trois joueurs qui sont Brahimi, Bentaleb et Benaceur, pour diverses raisons. Toujours est-il, il maintiendra le même effectif. C’est- à-dire qu’il ne va pas procéder à renforcer son groupe par de nouveaux remplaçants. Il se contentera du même groupe avec à la clé le maintien de Slimani, même s’il ne va pas jouer. Paraît-il, on l’a gardé pour l’ambiance du groupe. L’ex-Belouizdadi est un «véritable bout-en train» qui aime rigoler et discuter avec ses copains pour leur remonter le moral. Après avoir passé l’écueil tanzanien qui n’en était pas, à vrai dire, un, les Verts vont se mesurer à un mondialiste qui est en train de préparer sérieusement sa participation au Mondial russe.

Ayant affronté en amical, vendredi, la Tunisie, chez elle, les Iraniens se sont inclinés par la plus petite des marges. Une défaite qui montre que cette équipe iranienne, drivée par le Portugais Queiros, ne sera pas une quantité négligeable. Comme cette rencontre se jouera sur un terrain neutre, on subodore qu’il s’agira du premier vrai test de Madjer durant cette période des dates FIFA. Puis, faut-il le rappeler, les Verts, avec les joueurs du cru, vont affronter l’Arabie saoudite en amical, avant de boucler leur cycle de préparation contre le Portugal, à Lisbonne, le 7 juin prochain. Notons qu’en amical, les Portugais, qui avaient accueilli les Égyptiens de Salah, ont rencontré les pires peines pour remporter le gain du match. C’était dans les deux dernières minutes du temps additionnel, puisque l’arbitre avait ajouté quatre minutes de «temps mort». Jusque-là, ce sont les Pharaons qui avaient mené par la plus petite des marges au-delà du temps règlementaire.

Il aura suffi de deux erreurs d’inattention de la défense égyptienne pour voir l’inévitable Cristiano scorer à deux reprises, de deux jolis «heading», et sauver son équipe d’une défaite certaine.

Nos représentants devant l’Iran doivent être très attentifs derrière et surtout adroits en attaque, pour espérer bien négocier cette sortie, la plus sérieuse depuis quelque temps et surtout depuis l’intronisation de Madjer à la tête de l’EN A en octobre 2017. Jusqu’ici, on s’est mesuré contre de «petits calibres». Face à l’Iran, il faudra prouver qu’on possède un bon groupe et surtout qu’on est sur la «bonne voie». C’est le moment d’être à la hauteur des espérances des uns et des autres.

Hamid Gharbi