Equipe nationale : Fin de stage pour Brahimi, Bentaleb et Bennacer

L’équipe nationale s’est contentée d’une séance légère, au lendemain de la victoire (4-1) face à la Tanzanie. Le staff technique des Verts a concocté une séance de décrassage en salle aux titulaires, tandis que les remplaçants se sont adonnés à une séance technico-tactique sur le terrain.

Dans l’après-midi de vendredi, Rabah Madjer a accordé un quartier libre de vingt-quatre heures à ses joueurs. Tous doivent regagner le camp de préparation de l’EN à Sidi-Moussa. Enfin, tous, à l’exception de Yacine Brahimi, Nabil Bentaleb et Ismaêl Bennacer, exempts du déplacement à Graz pour y affronter l’Iran.

En effet, Yacine Brahimi, qui souffre d’une entorse de la cheville depuis son arrivée à Sidi-Moussa, et Nabil Bentaleb, qui a ressenti une gêne aux adducteurs, sont autorisés à regagner leur club respectif pour se soigner. Bennacer, quant à lui, jouera aujourd’hui un match avec Empoli sur demande de ce dernier. «Il a été convenu entre mon club et la FAF que je ne participe qu’à un seul match avec l’EN. Comme ça, je pourrai jouer en club», nous a déclaré le jeune milieu de terrain, entré remplaçant face à la Tanzanie. Déclaré lui aussi forfait, Islam Slimani devrait rester avec le groupe jusqu’à la fin du stage. Par ailleurs, Rabah Madjer a décidé de ne pas faire appel à de nouveaux joueurs pour suppléer les défections recensées.

Madjer : « La sélection conserve son invincibilité après trois matchs, et c’est une bonne chose »



Enfin, Rabah Madjer, qui n’a pas animé de conférence de presse ni avant ni après Algérie - Tanzanie, a livré ses impressions à l’APS sur cette rencontre. «Notre sélection conserve son invincibilité après trois matchs, et c'est une bonne chose aussi, car cela devrait la mettre plus en confiance», s'est-il réjoui. Le sélectionneur national s’est dit «satisfait du rendement» des joueurs, qui «ont montré de belles choses sur le terrain». «Ils ont fait preuve de volonté et de détermination», a-t-il.

Au sujet du système de jeu prôné par le sélectionneur, lors de cette rencontre, ce dernier a déclaré : «C'est un nouveau schéma tactique, que nous avons essayé pour la toute première fois contre la Tanzanie, et, sincèrement, je considère qu'il est encore trop tôt pour se prononcer de manière formelle s'il convient bien à notre sélection ou pas.

Je ne vais pas dire si je reconduirai le même schéma tactique, en 3-4-2-1, ou pas. On verra bien d'ici à mardi prochain face à l’Iran.»

À rappeler que le groupe des Verts s’envolera aujourd’hui en fin de matinée à destination de Graz (Autriche) au bord d’un vol spécial. L’EN y affrontera l’Iran au cours d’une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà d’un niveau relevé.

Amar B.