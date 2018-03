Programme de Poutine : La politique intérieure, une priorité

Les questions de politique intérieure, notamment la croissance de l'économie russe, constituent la priorité du nouveau programme du président Vladimir Poutine dont l'application débutera, selon le Kremlin, après la formation du nouveau gouvernement.

«Le Président a un programme concret qu'il a expliqué. Il a été exprimé lors de son message adressé à l'Assemblée fédérale. Maintenant, il sera concrétisé et exécuté juridiquement. Lorsque le nouveau cabinet des ministres sera formé, la réalisation du programme commencera», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la chaîne de télévision Mir 24.

M. Peskov a également précisé qu'il y aura prochainement une «feuille de route» qui prévoit le développement de tous les secteurs de l'économie, de la sphère sociale, technologique ainsi que le renforcement de la défense. Ayant été réélu Président avec 76,69% des suffrages lors du scrutin qui s'est déroulé le 18 mars, Vladimir Poutine a désigné les priorités de son quatrième mandat lors de sa rencontre avec ses responsables de campagne.

Définissant la politique intérieure comme sa plus grande priorité, il estime que la chose la plus importante est d'assurer la croissance de l'économie russe en mettant l'accent sur l'innovation. «C'est le développement du système de santé, de l'éducation, de l'industrie, comme je l'ai déjà dit, des infrastructures et bien d'autres domaines indispensables pour avancer et augmenter le niveau de vie de nos concitoyens», a-t-il ainsi déclaré. Par ailleurs, le dirigeant russe a précisé que les questions de la sécurité et de la défense ne seraient pas non plus ignorées. «On ne peut pas s'en passer. Toutefois, le plus important pour nous c'est l'ordre du jour intérieur», a souligné M. Poutine.

Lors du scrutin du 18 dernier, 56.430.712 personnes, soit 76,69% de la population, ont soutenu la candidature de Vladimir Poutine. Les résultats définitifs ayant été rendus publics, le chef de l’Etat s’est adressé à la population, expliquant que ses mots de reconnaissance prononcés dans le centre de Moscou ne suffisaient pas. Il a donc remercié ses concitoyens pour leur soutien «sans précédent», soulignant qu’une telle consolidation était très importante. «Je prends conscience de ma responsabilité colossale devant les citoyens de Russie, devant le pays. Tout ce dont j’ai parlé pendant la campagne électorale doit être fait», a-t-il souligné, précisant qu’il s’agissait d’un plan «net, concret et circonstancié de nos efforts communs». «Je suis sûr qu’il est réaliste, correct et bien fondé. Je voudrais souligner que toutes les décisions qui seront adoptées, même les plus difficiles, ne proviendront que de la nécessité de surmonter les retards dans certains domaines, d’assurer un développement dynamique du pays et une nouvelle qualité de la vie des citoyens, de faire face aux défis historiques auxquels nous nous heurtons», a précisé le Président. Il s’est en outre adressé aux personnes ayant voté pour un autre candidat, expliquant qu’il éprouvait du respect pour leur position et que les opinions politiques ne devaient pas être un obstacle.

«Nous sommes tous patriotes, nous avons un souci commun : l’avenir de la Russie et son épanouissement», a encore indiqué le président Poutine.