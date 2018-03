Grand Angle : équation à interrogations multiples

«L'homme qui a mené l'attaque de Trèbes dans le sud de la France est un soldat de l'EI, qui a agi en réponse à l'appel» de l'organisation «à viser les pays membres de la coalition» internationale anti-EI, a déclaré le groupe terroriste dans un communiqué de son agence de propagande Amaq. Cet homme, français d’origine marocaine, porte pourtant un nom. Il s’appelle Redouane Lakdim et était âgé de 25 ans. Mais pour les propagandistes de Daech c’est juste un détail. Ce qui compte pour eux c’est qu’avant d'être abattu par les forces de l'ordre, il avait confirmé qu’il agissait pour le compte du groupe terroriste en se présentant comme un «soldat» prêt à «mourir pour la Syrie», pays où la déroute de Daech est totale. Une appartenance à même de confirmer que la dangerosité du groupe et ses capacités de nuisance sont intactes. Ce qui ne manquera pas de maintenir la pression en France, pays qui fait partie de la coalition militaire internationale qui a permis de défaire militairement Daech en Syrie et en Irak poussant ses responsables à chercher pour les combattants terroristes, dont de nombreux étrangers, de nouveaux territoires et sanctuaires. Mais si les services de renseignement dont les pays sont confrontés à la menace terroristes se préparent au retour de ces combattants en mettant en place les mécanismes pour une meilleure coopération régionale et internationale, il n’en reste pas moins vrai qu’ils doivent faire face à une autre menace liée à la radicalisation des jeunes qui, lorsqu’ils ne quittent pas le pays pour rejoindre le lot des combattants terroristes étrangers, exécutent au nom de Daech des attaques en son nom. Ces individus plus ou moins isolés constituent aujourd’hui un véritable défi pour les services de renseignement. L’exemple de Redouane Lakdim est le dernier en date. Alors qu’il ne semblait plus constituer une menace aux yeux des services de sécurité, car pensant même qu'il n'y avait pas de «radicalisation», et qu’aucun «signe précurseur pouvant laissent présager un passage à l'acte terroriste» n’a été décelé, justifiant ainsi le fait que sa surveillance a été arrêtée. Redouane Lakdim «est passé à l'acte brusquement». Comment a-t-il pu ainsi tromper les services de renseignements ? Que s’est-il passé pour qu’il passe à l’acte ? Ce sont là autant d’interrogations auxquelles les enquêteurs devront apporter des éléments de réponse. Les enseignements tirés de ce nouvel épisode terroriste permettront d’éviter à l’avenir un autre acte. Mais toute la difficulté rencontrée par ceux dont la mission est de lutter contre le terrorisme est qu’outre «l'absence d'un profil type», il est quasiment impossible de prédire le moment du passage à l’acte.

Nadia K.