Territoires sahraouis occupés : L’aide américaine soumise à l’approbation du département d’état

Le Congrès des États-Unis a voté, jeudi dernier, le budget fédéral, pour l’année 2018, qui a maintenu la condition de soumettre l’autorisation d’utiliser l’aide financière américaine au Maroc dans les territoires sahraouis occupés à l’approbation du département d’État.

Si la loi en question a rendu ces financements destinés au Maroc disponibles à l'assistance au Sahara occidental, elle stipule, cependant, que ce feu vert est soumis à l’approbation du département d’Etat. Or, le département d’Etat a toujours marqué son refus catégorique de mettre en œuvre cette disposition, estimant qu’elle peut être interprétée comme un changement dans la position américaine à l’égard de la question sahraouie. Son application revenait en fait à reconnaître le Maroc comme puissance administrante dans les territoires occupés. La loi finançant l’Etat fédéral est très précise en ce qui concerne l’application de cette mesure législative. Elle stipule que le secrétaire d’Etat et l’administrateur de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) doivent se prononcer 90 jours après la promulgation du texte sur l’utilisation de cette aide au Sahara occidental en consultation avec le comité des crédits. "Les fonds alloués sous le titre III de la présente loi sont rendus disponibles à l’assistance au Sahara occidental à condition que 90 jours après la promulgation de la loi, et avant l’engagement des fonds, le secrétaire d’Etat, en consultation avec l’administrateur de l’USAID, engagent des consultations avec la commission des appropriations sur l’utilisation proposée de ces financements", souligne la disposition adoptée par le Congrès. Malgré ces précisions, le Maroc continue de distiller des contre-vérités flagrantes sur cette mesure, qu’il veut faussement interpréter comme un soutien du Congrès à l’initiative marocaine d’autonomie, occultant l’aval requis de l’administration américaine pour son application. La mesure, intégrée depuis 2014, dans les lois budgétaires votées par le Congrès sur inspiration du lobby marocain à la Chambre des représentants, fait chaque année l’objet de rejet de la part du Sénat. En 2017, la commission du Sénat en charge des dotations budgétaires a consacré, à l’aide accordée au Sahara occidental, un chapitre séparé de celui du Maroc, pour confirmer que ce territoire occupé, n’est pas marocain. La commission sénatoriale avait affirmé que tous les fonds accordés aux territoires sahraouis occupés seront gérés par la Mission pour l’organisation d’un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (Minurso), en consultation avec le Sénat. Elle a également réaffirmé qu’aucun élément dans ces lois budgétaires "ne pourra être interprété comme un changement de la politique des Etats-Unis" sur la question sahraouie qui consiste à trouver "une solution pacifique, durable et mutuellement acceptable au conflit". La dernière liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale, établie par le département d’Etat, a confirmé une fois de plus que l’administration américaine ne reconnaissait pas la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le Département d’Etat qui a introduit fin 2016 quelques changements à cette liste a maintenu sa position sur le territoire sahraoui, soulignant que sa souveraineté "reste à déterminer". Dans les précisions apportées par le bureau du renseignement et de la recherche relevant du département d’Etat, l’administration américaine a confirmé également qu’elle ne reconnaissait "aucune puissance administrante" dans ce territoire, ce qui constitue un désaveu cinglant à la thèse "de la marocanité du Sahara occidental" que Rabat veut imposer de force. La position américaine s’aligne sur celle des Nations unies qui considèrent le Sahara occidental comme un territoire non autonome en attente de décolonisation. Washington s’est en effet démarqué plusieurs fois du plan d’autonomie présenté par le Maroc en laissant travailler l’ONU sans lui tracer de voie à suivre.



Köhler rencontre l’ambassadeur Satterfield



Par ailleurs, nous apprenons que l’émissaire onusien, Horst Köhler, a rencontré à Washington le secrétaire d’Etat adjoint pour le Proche-Orient, l’ambassadeur David Satterfield, avec lequel il a échangé sur les perspectives du règlement du conflit au Sahara occidental, a-t-on appris de sources informées du dossier. Aucun élément n’a filtré de cet entretien, tenu dans le cadre des consultations élargies, initiées par le médiateur allemand en vue de relancer le processus onusien à l’arrêt depuis 2012. Mercredi, l’émissaire onusien a informé le Conseil de sécurité de son déplacement jeudi à Washington pour rencontrer des responsables de l’administration américaine. Lors de ce briefing au Conseil de sécurité, Köhler a expliqué que ces consultations, ont été "guidées par des ancrages stratégiques". A ce titre, il a précisé que les discussions bilatérales avec les parties au conflit et les pays voisins visaient à "instaurer la confiance en son impartialité" et à explorer les domaines susceptibles de faire l’objet d’un compromis. Ses rencontres avec les responsables de l’Union européenne (UE) et de l’Union africaine (UA), ont été également tenue sous le signe de l’écoute. L’UE est "un proche voisin et un partenaire stratégique des pays du Maghreb en matière économique, sociale et sécuritaire (...) qui a une perspective précise du conflit", a-t-il souligné lors de cette réunion d’information. "De même, il ne fait aucun doute que l'UA est une partie prenante importante, dont les points de vue sur le conflit doivent être entendus, notamment que le Maroc et la République arabe sahraouie sont tous les deux membres" de cette organisation, a-t-il ajouté. Köhler compte aller de l’avant dans sa mission de médiation malgré les tentatives du Maroc de perturber ses efforts. A cet effet, il compte tenir d’autres consultations bilatérales avec les membres du Conseil de sécurité, y compris avec plusieurs hauts responsables de la Chine et de la Russie, a-t-il annoncé lors de ce briefing. Sa rencontre jeudi avec l’ambassadeur Satterfield revêt une importance particulière, les Etats-Unis membre permanent du Conseil de sécurité, sont agacés par l’absence de volonté de la part du Maroc de reprendre les négociations. Washington n’a pas caché ses préoccupations quant au blocage du processus de paix et ont averti en avril 2017, juste après le vote de la résolution prorogeant le mandat de la Minurso qu’ils allaient "surveiller de près les progrès réalisés sur le terrain".

Pour l’administration américaine, les blocages dressés à la Minurso ont conduit le Conseil de sécurité à concentrer son débat sur "des détails opérationnels très spécifiques" au lieu de s’intéresser à sa véritable mission qui consiste à organiser un référendum d’autodétermination.

Au demeurant, la position américaine n’a pas changé d’un iota à l’égard de la question sahraouie malgré les multiples tentatives du Maroc de la faire fléchir via son lobby au Congrès. Le département d’Etat maintient toujours les territoires sahraouis dans sa liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale, dont le statut final reste à déterminer.