Conférence régionale de haut niveau demain à Alger : économie numérique et innovation

La contribution de l’économie numérique à la croissance des pays de la région Mena et la promotion de l’innovation seront au cœur d’une conférence régionale de haut niveau qui se tiendra à Alger, les 26 et 27 mars. La conférence organisée par le ministère des Finances, en collaboration avec la Banque Mondiale et le Fonds monétaire arabe, se tiendra sous le haut patronage du Président de la République et s’inscrit en droite ligne de son programme qui accorde une priorité aux questions de développement des technologies de l’information, de l’innovation et de l’emploi des jeunes. La conférence réunira des décideurs publics, des entrepreneurs et des chercheurs de la région et d’ailleurs. La BM a annoncé à Washington la participation de son vice-président pour la région Mena, Hafez Ghanem. Le président du groupe de la BM, Jim Yong Kim, devrait intervenir, quant à lui, par visio-conférence.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena) devrait créer des centaines de millions d’emplois au cours des trois prochaines décennies, a expliqué la BM dans un communiqué diffusé à l’occasion de cette conférence qui se tiendra sous le thème «les jeunes, la technologie et la finance».

Ce défi est aussi une opportunité pour les pays de la région de transformer leur économie et tirer parti, d’une part, de la créativité que recèle leur importante population jeune et, d’autre part, de la force de rupture que constituent les nouvelles technologies pour en faire des moteurs de croissance, souligne-t-on de même source. La conférence s’attachera à mettre en évidence les éléments fondamentaux d’une nouvelle économie.

Les discussions porteront notamment sur le rôle des systèmes éducatifs dans le changement d'état d'esprit des jeunes générations à l’égard de l’innovation et dans la promotion des comportements innovants, précise la BM. L’usage des smartphones et des réseaux sociaux est généralisé chez les jeunes de la région qui enregistre, par ailleurs, un essor rapide du nombre de diplômés.

Pourtant, peu d’entre eux allient leurs compétences aux nouvelles technologies pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Alors que le site d’e-commerce Souq.com et l’application mobile de mise en relation entre conducteurs et passagers

Careem constituent des exemples convaincants du champ des possibles.

La conférence se penchera sur les conditions à mettre en place pour multiplier ces premières initiatives encourageantes. Il y sera notamment question de la réforme des systèmes éducatifs pour doter les jeunes des compétences indispensables, mais aussi des règlementations à mettre en oeuvre pour promouvoir l’innovation comme moteur de développement du secteur privé et de la création d’emplois.

La conférence tentera aussi de tirer les leçons de la mise en place des infrastructures techniques nécessaires, telles que l’accès à l’internet haut débit et les systèmes de paiement numériques.

La BM relève que la nouvelle économie sera portée par des innovations technologiques qui ont pour effet d’étendre l’accès aux formations et de réduire leur coût, de révolutionner le rapprochement entre l’offre et la demande d’emplois et de diminuer le coût d’incubation des start-up. (APS)