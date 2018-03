M. Kaouane s’entretient avec l’ambassadeur italien

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur d'Italie, Pasquale Ferrara, avec lequel il a évoqué les différents domaines de coopération qui concernent le secteur de la communication et les voies et moyens de les développer davantage, indique un communiqué du ministère. L'entretien, qui a permis aux deux parties de souligner «la constance et l'excellence des relations d'amitié qui lient l'Algérie et l'Italie», a également porté sur «les multiples défis qui se posent aujourd'hui aux Etats et aux professionnels dans le domaine médiatique du fait des grands bouleversements déjà accomplis dans la sphère digitale à la faveur de la formidable extension des réseaux sociaux». Le ministre de la Communication et l'ambassadeur italien ont abordé, en outre, «la question importante du rôle des médias dans le rapprochement entre les cultures et les peuples algérien et italien» et «la promotion, en direction du public italien, de l'image de marque ainsi que la destination Algérie».