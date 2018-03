M. Guitouni s’entretient avec les ambassadeurs d’Inde et du Kenya : Les perspectives d’investissement

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu jeudi à Alger, l’ambassadeur d’Inde en Algérie, Satbir Singh, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les perspectives d’investissement, notamment dans la transformation des hydrocarbures, précise la même source. À cet effet, M. Guitouni et M.Singh ont exprimé «la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines dont celui des énergies renouvelables, des hydrocarbures et de la pétrochimie», ajoute le communiqué. Les deux parties ont également évoqué la tenue en Inde de la 16e réunion ministérielle du Forum international de l’énergie du 10 au 12 avril 2018 sous le thème «L'avenir de la sécurité énergétique mondiale : transition, technologie, commerce et investissement», à laquelle participera

M. Guitouni accompagné d’une importante délégation composée de hauts cadres du ministère et de la Sonatrach. Le ministre s'est également entretenu jeudi à Alger avec l'ambassadeur du Kenya en Algérie, Moi Lemoshira, sur la coopération dans le domaine énergétique. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine énergétique. Les parties ont évoqué, dans ce sens, l’opportunité de faire bénéficier le Kenya de l’expérience algérienne dans plusieurs domaines, notamment dans la gestion des ressources en hydrocarbures, dans l’engineering, dans les études, dans l’électrification et dans la formation aux métiers des hydrocarbures et de l’électricité. À ce propos, il y a lieu de signaler que quatre ingénieurs kenyans ont bénéficié d’une formation de formateurs organisée par l’Institut de formation de l’électricité et du gaz (IFEG), filiale de Sonelgaz durant la première semaine du mois en cours et ce, dans le cadre des activités du Réseau des centres d’éxcellence (RACE) mis en place sous l’égide de l’Association des pays producteurs de l’électricité dont l’Algérie est membre. Le ministre a rappelé à ce propos la volonté de l’Algérie de densifier les échanges avec les pays d’Afrique, tout en rappelant l’investissement personnel du Président de la République

M. Abdelaziz Bouteflika en faveur du développement de l’Afrique et du génie africain, précise le communiqué. Un comité composé d’experts des deux pays est mis en place pour identifier des projets concrets de coopération et d’établir une feuille de route en vue de les réaliser.