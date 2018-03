M. Yousfi favorable au renforcement de la coopération avec le Koweït

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi l'ambassadeur du Koweït, Mohamed Ech-Choubou, avec qui il a évoqué la coopération économique bilatérale et le partenariat ainsi que les moyens de leurs renforcement, a indiqué un communiqué de ce ministère. Dans ce cadre, l'ambassadeur du Koweït a affiché le souhait de son pays de «créer des partenariats avec l'Algérie, notamment dans les domaines industriel, agricole et touristique». M. Yousfi a affirmé, à cet effet, la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération bilatérale dans ces domaines, note le communiqué. Le ministre a également appelé à saisir les opportunités offertes aux deux pays afin de hisser leurs relations économiques au niveau des relations politiques qualifiées «d'excellentes», a-t-elle conclu.