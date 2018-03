MDN : Reddition d’un terroriste à Tamanrasset

Un terroriste en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis, s'est rendu jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée Nationale Populaire, un terroriste s'est rendu, aujourd'hui 22 mars 2018 aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire), en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis», souligne la même source précisant qu'il «s’agit de R. Ibrahim, dit Aouili, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012».

Dans le même contexte et lors d’une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l’ANP «a découvert et détruit, à Ain Defla (1re RM), six bombes de confection artisanale». Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP «ont saisi 23.856 unités de différentes boissons à Ouargla et Biskra (4e RM), tandis qu’un autre détachement a appréhendé 05 contrebandiers en possession de 3.149 paquets de cigarettes à Tamanrasset 6e RM». D’autre part, un détachement de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières «ont arrêté 34 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Béchar, Adrar et Ghardaïa», conclut le communiqué. (APS).



Saisie de carburants et de produits alimentaires



Plusieurs quantités de carburant et de produits alimentaires destinés à la contrebande ont été saisies jeudi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans plusieurs wilayas, a indiqué hier dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont déjoué, le 22 mars 2018, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/

5e RM, des tentatives de contrebande de 5.199 litres de carburant, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tamanrasset/6e RM, un contrebandier et ont saisi un véhicule tout-terrain et des équipements d’orpaillage. 698 unités de boissons ont aussi été saisies à Mostaganem/2e RM», précise la même source.

«D’autre part, des éléments des Garde-frontières et de la Gendarmerie nationale ont intercepté 194 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Tindouf et Ouargla», conclut le MDN.