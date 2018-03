Lutte antiterroriste : Le rôle des parlementaires

L'Assemblée populaire nationale (APN) a pris part, mercredi et jeudi, à Attard (Malte), à un atelier de travail sur «La relation entre les parlementaires et les acteurs principaux de la justice dans la lutte antiterroriste : la mise en œuvre des recommandations de la Valette issues du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF)», a indiqué un communiqué de l'APN. Organisé par l'Institut international pour la justice et l'Etat de droit (IIJ), en collaboration avec l'Union européenne (UE), cet atelier vise à mettre en lumière le rôle majeur des parlementaires dans l'élaboration des politiques de lutte anti-terroriste et l'amélioration des législations dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de l'atelier, dont le rôle des parlementaires dans l'entraide judiciaire internationale, l'efficacité des autorités centrales et la coopération avec les fournisseurs d'accès à Internet.

Les axes ayant été examinés lors de cet atelier feront l'objet d'une brochure qui sera publiée par l'IIJ en tant que référence pour les parlementaires en matière de lutte antiterroriste.

À rappeler que l'APN a été représenté à ces travaux par le président du groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN), Said Lakhdari. (APS)