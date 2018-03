Préparation de la saison estivale : Enrichir l’offre nationale

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, a présidé une réunion de coordination avec les directeurs du tourisme et de l'artisanat des wilayas côtières, durant laquelle il a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures pour assurer la réussite de la prochaine saison estivale, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

«Le ministre a mis en avant la nécessité de prendre toutes les mesures pour assurer la réussite de la saison estivale 2018», a noté le communiqué. Le ministre a mis l'accent sur l'impératif d'œuvrer à «assurer les conditions idoines en faveur des estivants à travers l'organisation d'une campagne d'information et de vulgarisation de l'offre nationale touristique».

Il s'agit également, selon le ministre, d'exploiter tous les espaces disponibles et les médias en vue de faire connaître les capacités disponibles et les services proposés en la matière, à l'instar des réseaux sociaux et des sites d'information ainsi que des médias écrits et audiovisuels, outre les conditions d'exploitation des structures hôtelières, d'hébergement et de qualité de services.

L'accent a été mis sur l'importance de «tracer des programmes récréatifs pour accompagner la saison estivale», et ce, en coordination avec tous les secteurs ministériels concernés, selon le communiqué qui a ajouté qu'une commission a été installée à l'effet «de suivre les préparatifs en cours pour garantir la réussite de la prochaine saison estivale». Par ailleurs, plusieurs rencontres seront tenues, à partir de la semaine prochaine, avec les opérateurs et les différents intervenants dans le secteur de tourisme, à savoir les représentants des agences touristiques, les établissements hôteliers et les représentants des Offices locaux de tourisme, ajoute la même source. (APS)