COA : Deux anciens grands escrimeurs hongrois honorés

Le Comité olympique et sportif algérien a décerné, hier au Musée olympique à Alger, deux plus hautes distinctions de l’olympisme algérien à deux anciens champions hongrois d’escrime, à l’occasion de la visite de travail d’une délégation de ce pays en Algérie, à l’invitation de l’instance olympique nationale.

Il s’agit de l’ordre du mérite olympique décerné à Pal Schmitt, double champion olympique en 1968 (Mexico) et 1972 (Munich), ancien président de la République hongroise et ex-président du Parlement hongrois et vice-président du Parlement européen, et la médaille de mérite olympique attribuée à Krisztin Kulcsr, médaillé d’argent en escrime aux Jeux olympiques de Barcelone 1992 et Athènes 2004, champion du monde et d’Europe dans sa spécialité et président du Comité olympique hongrois depuis mai 2017. « C’est une journée très particulière et exceptionnelle pour moi avec une distinction qui va enrichir mon palmarès et restera gravé dans ma mémoire. Je suis très heureux et ému par le geste du Comité olympique algérien et ses membres que je remercie», a déclaré le président du Comité olympique et sportif de Hongrie. Pour sa part, Pal Schmitt n’a pas caché sa satisfaction après cet hommage : «Je suis ravi. C’est vraiment un honneur de recevoir une aussi haute distinction de la part du COA. Je remercie le mouvement sportif algérien pour cette reconnaissance, très significative qui me va droit au coeur», a indiqué Schmitt.

Une convention jusqu’à 2021 a été signée par les deux parties en présence de l’ambassadrice de Hongrie , Mme Helga Katalin Prits (APS)