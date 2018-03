Match amical U20 : L’Algérie surclasse le Niger (6-1)

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a étrillé son homologue nigérien sur le score sans appel de (6-1) (mi-temps: 4-0) en match amical disputé jeudi au stade 20-août-1955 (Alger) dans le cadre de la préparation des prochaines échéances officielles. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mouley Abdelaziz (18’), Zorgane Adem (23’, 45’ s.p), Boucif Zerrouk (37') et Abdelkrim Louanchi (53’, 60’) pour l'Algérie, tandis que la réalisation du Niger a été l'oeuvre d'Abdulkarim (76’ s.p). C'est le second succès de l'équipe algérienne contre les Nigériens après le premier (2-0) lundi dernier également au stade 20-août-1955.

La sélection algérienne prépare sa double confrontation contre son homologue tunisien pour le compte du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 dont la phase finale aura lieu au Niger. Les coéquipiers de Zorgane accueilleront les Tunisiens en match aller prévu le 31 mars, alors que la seconde manche est fixée au 7 avril à Tunis. En cas de qualification, les Verts seront opposés au Ghana au mois de mai prochain. De son côté, la Tunisie a fait match nul dimanche dernier face à son homologue mauritanien (3-3) en amical à Nouakchott.

Ils ont dit :

Hocine Achiou (Entraineur adjoint de l'Algérie) : «Cette large victoire ne veut pas dire grand chose, le plus important est la progression de l'équipe avant d'affronter la Tunisie en éliminatoires de la CAN-2019, qui sera beaucoup plus difficile à battre. C'est notre 3e test match et je pense que nous avons apporté les corrections adéquates avant le match face à la Tunisie, le 31 mars. Les confrontations entre les pays Nord-africain ont toujours un cachet spécial ; nous allons continuer à travailler pour être prêt le jour J.»

Abdelkrim Louanchi (Attaquant) : «Nous avons bien appliqué les consignes du staff technique, mais cette victoire reste un succès en match amical. Le plus important est de corriger nos erreurs avant le match de qualification de la CAN-2019 face à la Tunisie et rester dans cette phase intendante pour arracher la qualification.»

Ahmed Karoum (Défenseur) : «Cette confrontation face au Niger a été la plus facile en comparaison avec les 15 jours de préparation que nous venons de conclure avec le staff technique. Maintenant nous sommes prêts et motivés pour réaliser une belle performance face à la Tunisie pour passer au prochain tour des éliminatoires de la CAN-2019.»

Soumayla Tiemgo (Entraineur - Niger) : «Nous avons profité de cette double confrontation face à l'Algérie pour tester nos joueurs et trouver notre 11 de départ, composé essentiellement des joueurs ayant participé au Mondial U17 en octobre dernier en Inde. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir pour avoir une équipe compétitive vu que c'est notre premier stage depuis le Mondial en Inde.»

Abdenacer Mohamed Dalou (Attaquant - Niger) : «C'est notre deuxième défaite en amical face à l'Algérie qui possède une excellente équipe avec des joueurs techniques. Nous n'avons pas réussi à créer des occasions de buts pour déstabiliser notre adversaire».