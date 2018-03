Bouzidi : « Un seul objectif : aller en demi-finale »

Des quarts de finale de la coupe d’Algérie, le match JSK-USMB est incontestablement celui qui a le plus fait parler de lui avant même d’être disputé. La domiciliation de cette rencontre a suscité une vive et interminable polémique tant est que la FAF a dû le reporter à plusieurs reprises faute d’un accord avec la JSK sur le lieu de la rencontre.

Après moult tergiversations et plusieurs tractations, la JSK consent finalement de recevoir l’USMB au 5-Juillet. La FAF programme du coup le match pour ce samedi à 16h. Place au jeu désormais !

La JSK a eu du temps pour préparer cette rencontre. Youcef Bouzidi a obtenu la signature de son contrat plus tôt dans la semaine et s’est investi complètement dans sa mission. Le nouvel entraîneur des Canaris a commencé son cycle de préparation avec une opposition face aux espoirs au cours de laquelle il a relevé beaucoup d’anomalies et d’insuffisances. Le technicien ne s’est d’ailleurs pas empêché d’égratigner certains de ses joueurs pour leur «laxisme et leur manque d’engagement». «Beaucoup m’ont vraiment déçu», a-t-il dit sans ambages.



«J’attends une réaction positivede mes joueurs »

Les Canaris ont enchainé avec un stage d’une semaine à Alger. Ce qui a fait dire à Bouzidi que la «préparation a été vraiment satisfaisante. Nous avons bien travaillé. Les entraînements se sont déroulés dans d’excellentes conditions. J’attends à présent une réaction positive de mes joueurs», a déclaré Youef Bouzidi qui devra se passer des services de Houari Ferhani blessé, mais aussi et surtout des deux internationaux, Essaid Belkalem et Salim Boukhanchouche. La direction du club a introduit une demande à la FAF pour disposer de leurs services le temps de ce match, mais à l’heure où nous mettons sous presse aucune réponse ne leur a été fournie.



«On ne sacrifiera pas la Coupe»

En dépit de son statut de lanterne rouge au classement de la Ligue-1 Mobilis, ce qui fait du maintien est une mission suprême, Youcef Bouzidi ne compte pas pour autant sacrifier la Coupe d’Algérie. «Pendant les deux semaines de stage, nous avons travaillé d’arrache-pied et je pense que le groupe est prêt pour ce match. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Nous avons un seul objectif : aller en demi-finale. Il est vrai que notre mission principale demeure le maintien en Ligue-1, mais nous n’allons pas pour autant sacrifier la Coupe», a déclaré Bouzidi.

Amar B.