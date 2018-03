Coupe d’Algérie (Quart de finale) , JS Kabylie - USM Blida : À chances égales

Le dernier billet qualificatif pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football seniors sera mis en jeu, cet après-midi, à l'occasion de la rencontre JS Kabylie - USM Blida. Cette confrontation, longtemps repoussée pour raison de domiciliation, aura lieu à 16h au stade du 5-Juillet (Alger).

Une partie intéressante à suivre entre deux formations mal classées. L'USMB occupe la place de lanterne rouge du championnat de Ligue-Une, tandis que la JSK flirte avec la zone de relégation. Bien que l'objectif premier des deux teams reste le maintien parmi l'élite, il n'en demeure pas moins qu'une qualification pour le dernier carré de la Coupe d'Algérie, attise la convoitise des deux adversaires. En effet les deux équipes ne jurent que par la victoire. «Pas question de rater notre match face à la JSK. Nous voulons cette qualification aussi, même si notre principal objectif est de sauver l'équipe de la relégation. Une victoire en quart de finale en coupe va certainement booster le moral des troupes et remobiliser tout le monde. Il y a un regain de confiance au sein du groupe, notamment après la victoire, la semaine dernière face à l'USMH, où j'ai constaté une bonne réaction de la part de mes joueurs et une réelle volonté. Nous voulons garder cette dynamique.

Face à l'USMH, Il y a moins eu de déchet dans le jeu que lors des matchs précédents. C'est une bonne chose. Cependant, tout n'était pas parfait. Nous avons quand même manqué de réalisme à l'approche de la surface de réparation. Nous avons beaucoup travail, cette semaine, pour y remédier et aussi pour être prêt face à la JSK.» a déclaré dans les colonnes de la presse spécialisée l’entraîneur de l'USM Blida, Bouhellal, qui pourra compter sur l'ensemble de ses éléments en prévision de la rencontre de demain, samedi. Ce n'est pas le cas pour Bouzidi, qui devra se passer des services de Ferhani, encore convalescent, en plus de Belkalem et Boukhenchouche retenus en équipe nationale pour les match amicaux face à la Tanzanie et l'Iran. «Après la défaite face à l'USMH, qui a entaché le moral de l'équipe, le staff technique, qui souhaitait exploiter cette mini-trêve qui est intervenue après le report de la rencontre face au MCA, à choisi de conduire l'équipe au centre d'Ain Benian pour un mini-stage de préparation. L’entraîneur à revu beaucoup de choses et a surtout remobiliser les joueurs. L'équipe à beaucoup travaillé et on sent vraiment qu'il y a une amélioration. Je pense que l'équipe est prête pour le match de coupe. Nous voulons absolument arracher une qualification pour les demi-finales. C'est important pour le club, mais aussi pour nous les joueurs», a souligné le joueur des Canaris, Djaabout à l'issu du dernier entraînement de la JSK à Tizi ouzou, mercredi.

À noter que les Canaris effectuent depuis mercredi après midi une mise au vert à Alger, en prévision de cette rencontre de quart de finale. Le match sera dirigé par l'arbitre

M. Arab, qui sera assisté par

MM. Baiod et Benacer. Pour rappel, les deux formations se sont séparées sur un score de parité (1-1) lors de leur dernière rencontre en championnat, disputée à Tizi-Ouzou. Au match aller, la JSK s'était imposé à Blida par le score de (2-3).

Rédha M.