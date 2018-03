Grand angle : Cause toujours !

L’humanitaire ne s’accommode pas avec le politique. Sans cela, aucune guerre et aucun conflit armé qui ont cours dans le monde n’auraient duré autant. Il est même permis de penser qu’ils n’auraient pas eu lieu si leurs commanditaires avaient tenu compte, avant leur déclenchement, des drames et tragédies qu’ils allaient causer aux populations civiles. Mais la politique obéit à d’autres calculs qui font que les civils, sacrifiés sur l’autel de la préservation des intérêts géostratégiques, ne sont que de simples victimes collatérales. Pourquoi ces propos ? Juste pour souligner l’hypocrisie de certains dirigeants politiques et militaires de pays puissants qui tentent, à travers leurs déclarations, publiques de se dédouaner de leurs responsabilités devant l’opinion publique internationale de ces tragédies humanitaires imposées à certaines populations à travers le monde. La dernière déclaration en date est celle du ministre américain de la Défense, Jim Mattis, qui a demandé jeudi au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane de «relancer», à la faveur de la nomination à la mi-février du Britannique Martin Griffiths en sa qualité de nouvel envoyé spécial de l'ONU au Yémen, «des efforts urgents pour parvenir à un règlement pacifique de la guerre civile au Yémen». Pour Mattis, «cette nomination est l'occasion de parvenir plus rapidement à une solution politique pour régler ce conflit». Toutefois, ce qui aurait pu s’apparenter à une réelle volonté de mettre fin à un conflit qui a fait près de 10.000 morts et mis le Yémen au bord de la famine, est battu en brèche par les autres propos du chef du Pentagone. «Nous allons la finir dans des termes favorables au peuple yéménite, mais aussi à la sécurité de tous les pays de la péninsule arabique», a-t-il ajouté. Et lorsqu’on sait que dans ce pays, le conflit oppose en réalité l’Arabie saoudite, qui conduit une coalition, à l’Iran, on imagine aisément de quels pays Mattis parle. Du reste, il n’avait pas besoin de parler. Depuis 2015, le Pentagone fournit un «soutien non combattant» à la coalition, sous la forme d'armes, de renseignement et de ravitaillement aérien. Une assistance que le Sénat américain a refusé d’arrêter, bien que n'ayant pas été approuvée par le Congrès. Et si d’aucuns auraient pu douter du sens des propos de Mattis, il suffit juste de rappeler que l'administration américaine a annoncé, jeudi, «avoir donné son feu vert pour des contrats d'armement pour un montant total de plus d'un milliard de dollars avec l'Arabie saoudite, portant notamment sur la vente de missiles antichars». Autant dire qu’Amnesty International pourra toujours accuser les USA, entre autres, de se rendre coupables de «crimes de guerre potentiels» au Yémen, théâtre de la «pire crise humanitaire» du monde, selon les Nations unies.

L’ONG ne pourra rien changer.

Nadia K.