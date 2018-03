Sahara occidental : Kohler suggère des négociations directes

L’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, a évoqué, mercredi dernier devant le Conseil de sécurité, l’objectif de sa médiation qui est de tenir des négociations directes et sans préconditions entre le Front Polisario et le Maroc, dans le courant de l’année 2018.

Selon des sources proches du dossier, M. Kohler a informé le Conseil de sécurité de tenir ces négociations cette année, même s’il a reconnu que ces pourparlers «ne sont pas une fin en soi» car il exige «la bonne volonté» des parties au conflit et leur engagement à y prendre part «sans pré-conditions «. L’émissaire onusien a fait part, également, de sa volonté de poursuivre ses consultations élargies et envisage à cet effet, de rencontrer les membres du Conseil de sécurité, selon les premiers éléments qui ont filtré de son premier briefing devant cet organe onusien. M. Kohler, qui a reçu mercredi le soutien du Conseil de sécurité pour poursuivre sa mission de médiation, a affirmé qu’il allait «continuer sur sa lancée» et maintenir son approche de travail qui consiste à élargir le cercle de médiation pour ce conflit. Le médiateur allemand compte aller de l’avant dans sa mission de médiation malgré les tentatives du Maroc de perturber ses efforts, avançant que le règlement de ce conflit est du ressort exclusif du Conseil de sécurité, où il jouit du soutien inconditionnel de la France. D’ailleurs, la France a manœuvré mercredi pour empêcher le Conseil de sécurité de souligner l’importance des autres parties consultées par Kohler dans le cadre de la relance du processus onusien. Dans la première mouture de la déclaration qui devait sanctionner cette réunion d'informations sur le Sahara Occidental, les membres du Conseil de sécurité ont «souligné l’importance de ceux contactés par l’envoyé personnel» en référence aux différentes parties consultées par Kohler, depuis janvier, et qui inclut, entre autres, les parties au conflit, les pays voisins, l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE). Or cette référence a disparu de la déclaration finale lue hier à la presse par le président du Conseil de sécurité, le néerlandais Jan Gustaaf Van Oosterom. «Le Conseil de sécurité a accueilli avec satisfaction la présentation de l’envoyé personnel sur ses récentes rencontres bilatérales avec les parties (au conflit) et les pays voisins», a indiqué le Conseil de sécurité dans sa déclaration diffusée à l'issue de cette réunion.



Le CS exprime son « plein soutien » à Horst Kohler



Le Conseil de sécurité a exprimé son «plein soutien» aux efforts menés par l’émissaire de l'ONU, Horst Kohler, en vue de relancer le processus de paix au Sahara Occidental. «Les membres du Conseil de sécurité expriment leur plein soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général «, a indiqué le président du Conseil de sécurité, Karel Jan Gustaaf Van Oosterom (Pays bas) à l’issue du premier briefing de Kohler devant le Conseil de sécurité. L'organe onusien a également accueilli avec satisfaction les récentes rencontres bilatérales que Kohler a tenues avec les partis au conflit et les pays voisins en vue de relancer le processus de négociations avec une nouvelle dynamique. Le Conseil de sécurité a souligné à ce titre «l’importance de maintenir un engagement constructif pour faire avancer le processus politique» au Sahara occidental. Il a, par ailleurs, exprimé sa préoccupation quant à la situation à El Guergarat, notant l’importance de maintenir le statut quo dans cette zone tampon tout en relevant la nécessité de la mise en œuvre complète de la résolution 2352 de 2017 prorogeant le mandat de la Minurso.



Trouver une voie permettant l’autodétermination



M. Kohler a défini avec clarté son mandat en tant qu’envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, en expliquant qu’il consistait à «trouver une voie pour l’avenir» pouvant mener à une solution garantissant l’autodétermination du peuple sahraoui. «Mon rôle dans ce processus n’est pas celui d’un arbitre qui doit juger qui avait raison et qui avait tort dans le passé. Mon mandat consiste à trouver une voie pour l’avenir, une voie pouvant mener à une solution mutuellement acceptable et qui permette l’autodétermination du peuple sahraoui», a affirmé Kohler, dans sa première présentation sur le Sahara occidental, dont l’APS a obtenu une copie. Kohler, qui a expliqué sa vision du processus de paix qu’il compte relancer prochainement, a précisé que son objectif était de relancer les négociations directes entre les deux parties au conflit dans le courant de l’année 2018. Mais a précisé que ces négociations ne «sont pas une fin en soi», car elles «ne seront fructueuses que si elles sont menées avec réalisme, esprit de compromis, de bonne foi et sans conditions préalables».

«C’est ainsi que la résolution 2351 le précise, et nous n’avons pas besoin d’une nouvelle terminologie, mais d’une volonté de remplir ce langage de sens et de le suivre par l’action», a ajouté Kohler, rejetant les conditions du Maroc qui refuse de revenir à la table des négociations que si son plan d’autonomie est mis comme seule option pour le règlement du conflit. Le médiateur a expliqué que pour le moment, il n’est pas «exclusivement focalisé sur la solution», mais sur «la recherche d’un processus» qui permettrait aux deux parties au conflit de négocier elles-mêmes la solution.



Une visite à Laâyoune



Kohler a fait part de sa volonté d’élargir la thématique des discussions en incluant les questions qui concernent directement la situation des Sahraouis dans les territoires occupés. Pour cela, il envisage de se rendre à Laâyoune pour les rencontrer sur place, a-t-il promis. Évoquant les consultations qu’il avait menées, ces deux derniers mois, Kohler a précisé qu’elles ont été «guidées par des ancrages stratégiques».

À ce titre, il a relevé que les consultations bilatérales avec les parties au conflit et les pays voisins visaient à «instaurer la confiance en son impartialité» et à explorer les domaines susceptibles de faire l’objet d’un compromis. Il a fait savoir que durant ces réunions, il avait «exprimé certaines de ses attentes» pour aboutir à un processus fructueux. «Je leur ai aussi dit que je ne participerais pas à la gestion des incidents, et ne réagirais pas aux crises fabriquées, je n’agirais pas comme pompier», a-t-il dit, en allusion au Maroc qui a provoqué des crises répétitives au niveau de la mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental (Minurso), pour retarder les efforts de médiation de l’ancien émissaire Christopher Ross.



Écouter l’avis de l’Union africaine



Kohler a noté, devant le Conseil de sécurité, que ces consultations élargies ont été tenues sous le signe de l’écoute. «Je veux parler et écouter toutes les parties prenantes qui pourraient aider à résoudre ce conflit», a-t-il indiqué. Pour l’Union européenne, il a relevé qu’il s’agissait «d’un proche voisin et d’un partenaire stratégique des pays du Maghreb en matière économique, sociale et sécuritaire».

«L’UE a donc une perspective précise du conflit», a soutenu Kohler. «De même, il ne fait aucun doute que l’Union africaine est une partie prenante importante, dont les points de vue sur le conflit doivent être entendus, notamment que le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique sont tous les deux membres» de cette organisation, a -t-il souligné. Le médiateur allemand compte aller de l’avant dans sa mission, malgré les tentatives du Maroc de perturber ses efforts, avançant que le règlement de ce conflit est du ressort exclusif du Conseil de sécurité, où il jouit du soutien inconditionnel de la France.

À cet effet, il compte tenir d’autres consultations bilatérales avec les membres du Conseil de sécurité, y compris avec plusieurs hauts responsables de la Chine et de la Russie. Horst Kohler a lancé un appel au Conseil de sécurité pour le soutenir dans sa mission de médiation.

«J’invite tous les membres du Conseil à continuer de me soutenir par des paroles et des actes, et à commencer par veiller à ce que la résolution 2351 soit appliquée», a-t-il conclu. (APS)