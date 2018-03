Environnement et énergies renouvelables : Priorité aux technologies

Le salon international de l’Environnement et des Energies Renouvelables (SIEERA), se tiendra du 26 au 28 mars, à la Safex, « pavillon Ahaggar ». Aujourd’hui, la protection de l’environnement et le développement des énergies renouvelables constituent le défi de la planète. En Algérie, les pouvoirs publics ont lancé en 2011 un programme important afin de passer à une économie positive qui valorise les ressources propres.

En effet, la tenue du salon SIEERA constituera, sans nul doute, une opportunité idoine, pour faire connaitre la politique mise en place par l’Algérie dans le domaine des EnR et la protection de l’environnement. Aussi, ce salon facilitera l'accès aux technologies innovantes de production dans les secteurs de l'économie verte et des énergies renouvelables.

En parallèle, des conférences internationales seront organisées. Il s’agit, entre autres, de celle sur la participation du secteur privé dans la gestion des déchets ménagers. Cette dernière a notamment pour objectif d'illustrer les fondamentaux et les opportunités d'une gestion des déchets, fonctionnelle et durable, en se référant notamment à l'exemple allemand, et d'initier les opportunités de coopération entre les différents acteurs de la politique et les opérateurs publics et privés du secteur. Cette conférence est destinée également à expliquer comment un système de gestion durable des déchets, créé sur la base d'un cadre légal, peut offrir aux entreprises privées de notre pays des modèles économiques divers.

D’autres communications également programmées sur plusieurs thèmes, à savoir «l’organisation et conception de la gestion des déchets municipaux» qui sera animé par Friedrich C. Sonderhoff, gérant de dépôt BSR Berlin, services publics (EPIC) d'une grande ville allemande ; le «concept technico-économique des installations de traitements des déchets dans le contexte des marchés émergents» qui sera animé par Arne GREWE (CEO wastecon AG, Hamburg), ainsi que les possibilités de mise en œuvre de solutions technologiques types pour le tri et le traitement des déchets ménagers et leurs modèles économiques dans le contexte des pays émergents, tout en tenant compte d'une relation raisonnable entre l'ingénierie de l'installation et le recours à la main-d’œuvre, doivent être présentées en questions-réponses et discussion avec l’auditoire.

M. A. Z.