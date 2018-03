Consommation énergétique à l’horizon 2030 : 27% proviendra des énergies renouvelables

Un total de 27% de la consommation énergétique en Algérie proviendra à l’horizon 2030 des énergies renouvelables, a déclaré, jeudi, le directeur de l’énergie et des mines de la wilaya d’Alger, Ali Benyakhlaf, à l’occasion de l’annonce de la célébration de l’édition 2018 du plus grand événement environnemental au monde «Earth Hour» en Algérie. En effet, le nouveau paradigme énergétique qui commence à se mettre en place, verra accroître la part du renouvelable.

L'Algérie s'est engagée sur la voie des énergies renouvelables afin d'apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux et aux problématiques de préservation des ressources énergétiques d'origine fossile, à travers le lancement d'un programme ambitieux pour le développement des énergies renouvelables qui a été adopté par le Gouvernement en février 2011 et révisé en mai 2015. Ce programme actualisé consiste à installer une puissance d'origine renouvelable de l'ordre de 22.000 mégawatt à l'horizon 2030 pour le marché national, avec le maintien de l'option à l'exportation comme objectif stratégique, si les conditions du marché le permettent. Sur les 22 MW projetés, «un peu plus de 500 mégawatt ont été déjà produits, jusqu'à fin 2017, à partir de 23 centrales photovoltaïques à travers le territoire national», explique M. Benyakhlaf, tout en expliquant que la concrétisation de ce programme se fera progressivement. Plus explicite, il explique que dans le domaine du transport,

1 million de véhicules seront convertis à l’horizon 2030 (programme national) à deux sources d’énergies propres qui sont le gaz naturel comprimé (GNC) et Sirghaz (GPLC), en remplacement des carburants polluants.

Il a été prévu en 2018, selon l'Aprue, la conversion de 50.000 véhicules aux énergies propres ainsi que 100.000 autres véhicules en 2019. Rappelons que dans une déclaration à El Moudjahid, le Pr. Noureddine Yassa, directeur du centre national des énergies renouvelables avait indiqué que le pari des énergies renouvelables est réalisable, soulignant que l’Algérie regorge de compétences, et dispose d’atouts naturels importants, lesquels contribueront efficacement à la réalisation de ce défi. Le spécialiste relevait également l’obligation d’industrialisation des équipements solaires, à même de renforcer le taux d’intégration nationale et permettre l’émergence du renouvelable en Algérie.

De son côté, le Pr Chemseddine Chitour n'a eu de cesse de réclamer une vérité graduelle des prix de l'énergie par la formation de l'éco-citoyen de demain à l'école, mais aussi à l'université, avec les nouveaux métiers du développement durable. Il qualifiait d'anormal le fait que tout le monde profite du soutien des prix, précisant que même le FMI recommande de cibler les catégories à aider.

De ce fait, la transition énergétique recherchée devrait avoir le consensus du plus grand nombre, car au moment de l'application, ce sont les citoyens, avec un comportement éco-citoyen, qui feront la réussite de cette stratégie. En définitif, le spécialiste préconisait d'aller sans tarder vers une transition énergétique qui «nous fera sauter des étapes, des carburants fossiles, notamment celui d'aller graduellement vers la locomotion avec une électricité verte».

Fouad Irnatene