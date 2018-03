La DGI publie les résultats de l’enquête en ligne : Où va l’impôt des contribuables ?

Lancée par la Direction générale des impôts, du 20 décembre 2017 au 4 février 2018, l’enquête d’opinion sur l’utilité de l’impôt devait «mettre en exergue le rôle primordial que joue l’impôt en tant qu’instrument de financement des charges de l’État et d’intervention dans le domaine économique et social», de même qu’elle visait à «sensibiliser les citoyens à l’importance du civisme fiscal».

Lles résultats de l’enquête (897 réponses de 241 répondants à série de quatre questions) ont dévoilé un niveau appréciable de connaissances des contribuables à ce sujet. Ainsi, 73,3 % des répondants ont répondu qu’ils savaient que leurs impôts servent à financer les projets de l’État (le logement, la santé, l’éducation, le transport, les infrastructures routières et les barrages d’eau..). Sur les 241 internautes sondés, près de 80% ont déclaré savoir que leurs cotisations d’impôts financent les collectivités locales (communes, wilaya et caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales). L’enquête a révélé par ailleurs que 73,5 % d’entre savent aussi que les impôts servent à rémunérer les salariés du service public (fonctionnaires, médecins, médecins, enseignants...). Savez vous que vos impôts servent à garantir la solidarité nationale par la redistribution de la richesse entre les citoyens ? Une question à laquelle 51,4 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative.

En définitive, les impôts que les contribuables payent «servent donc à alimenter les finances de l'Etat et à faire fonctionner tous les services publics. Une partie des impôts est affectée au budget de l’Etat et au budget des collectivités locales, une autre aux Fonds spéciaux. Les impôts permettent de financer, entre autres, les écoles, les routes, les hôpitaux... La DGI explique que la « finalité originelle de l’impôt est de financer la dépense publique. Pour autre fonction aussi la régulation de l’activité économique, la redistribution sociale.

L’impôt permet à l’État de fournir des services vitaux à la population comme l’enseignement, les routes, la police, les trains, les soins de santé, les tribunaux, le ramassage des déchets ménagers, l’Armée, l’accueil des personnes âgées, les administrations, les aides aux entreprises, la culture, les maisons de jeunes, les centres culturels …

Ces services sont gratuits ou subventionnés. Ce sont donc des charges pour le budget de l’Etat». La DGI rappelle, que les transferts sociaux budgétisés pour 2018 s’élèveraient à 1760,0 Mrds DA en 2018, soit 8,4% du PIB et que 64,9% de l’ensemble des transferts est orienté vers l’habitat, la famille et la santé.

