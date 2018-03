Facebook : 16 millions d’utilisateurs en Algérie

Poursuivant son programme de formation initié au profit de la corporation journalistique algérienne et autres professionnels des médias, tous supports confondus, Ooredoo Algérie a choisi, cette fois-ci, un thème fort intéressant, lié à l’équation de l’information et les réseaux sociaux du net. «Atouts, enjeux, controverses et défis de Facebook» a été en effet le sujet de la 63e session de formation du Club de presse de l’opérateur de téléphonie mobile, animé, ce jeudi, à l’institut d’Ooredoo, sis à Tixeraïne (Alger), par le professeur Laid Zaghlami, spécialiste des médias et docteur en communication. D’emblée, le conférencier a abordé les mutations qui caractérisent le paysage médiatique mondial de nos jours, soutenues, selon lui, par «l’énorme» progrès technologique de l’écosystème d’information et de la communication.

«Un changement qui est guidé par la suprématie des sociétés des médias sociaux et de l’Internet : GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), mais aussi Microsoft, Yahoo, Twitter… Des géants qui sont les principaux protagonistes de la révolution de la communication mobile et qui sont omniprésents dans la vie des utilisateurs, avec, notamment, leurs applications et plates-formes», a expliqué cet enseignant à la Faculté des sciences de l’information et de la communication Université d’Alger-3.

Détaillant le cas du plus grand réseau social au monde, en l’occurrence Facebook, le formateur a indiqué que la portée de ce dernier est bien «plus grande» que toute autre plate-forme sociale, et soutenu qu’il est devenu dans certains pays la «première» source d’informations, devançant de loin les médias conventionnels, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs.

«C’est ainsi que Facebook concurrence directement le journalisme, et comme l’a affirmé la célèbre journaliste britannique, Emily Bell, les médias sociaux et à leur tête Facebook n'ont pas seulement avalé le journalisme, ils ont tout avalé», a-t-il ajouté, indiquant qu’en ce qui concerne l’Algérie, Facebook est devenu un «véritable phénomène social», avec plus de 16 millions d’utilisateurs. «Toutefois, a-t-il préconisé, il est vital de mettre en place une stratégie pour un bon usage des réseaux sociaux pour l’Algérie en tant que canaux de communication entre citoyens et administrateur et vecteurs de consolidation des valeurs, notamment de citoyenneté et de civisme.» Titulaire d’un doctorat 3e cycle de l’université de Surrey (Grande-Bretagne) et d’un doctorat en sciences de la communication de l’université d’Alger, le Dr. Laid Zaghlami est maître de conférences à la Faculté des sciences de l’information et de la communication de l’université d’Alger-3.

Il a entamé son parcours professionnel en 1982 à la radio et la télévision algériennes, où il a occupé de nombreux postes à responsabilités, passant de journaliste à rédacteur en chef spécialisé, puis chef de département chargé de missions et assistant du directeur général chargé de RadioNet.

De 2015 à 2016, il a occupé le poste d’enseignant associé à l’Institut diplomatique algérien et des relations internationales.

Le Dr. Zaghlami est l’auteur de plusieurs études et articles de presse publiés dans des journaux algériens et étrangers. Il est à noter à la fin que cette session de formation s’inscrit dans la série des formations dispensées par Ooredoo depuis la création de son Club de Presse, en 2006. À ce jour, 63 sessions de formation ont été assurées, dont 8 en régions pour les journalistes correspondants.

