Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : Enrayer la maladie

«Notre objectif de mettre fin à la tuberculose en Algérie est un engagement indéfectible de l’État et une des principales priorités du ministère de la Santé», a déclaré, jeudi dernier à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

Mokhtar Hasbellaoui.

Dans son discours lu par le Directeur général de la Prévention et de la Promotion de la Santé, le Dr. Djamel Fourar, le ministre a indiqué qu’«en Algérie, en 2017, sur les 22.746 cas de tuberculose déclarés, 7.389, soit 32,5%, étaient des cas de tuberculose pulmonaire, dont 6.011 sont des cas de tuberculose contagieuse, avec une incidence de 14,8 cas pour 100.000 habitants.

Les résultats du programme national durant cinquante ans de lutte donnant la priorité à la détection et au traitement des cas contagieux sont probants, puisque l’incidence de 14,8 cas pour 100.000 habitants en 2017 est un chiffre jamais atteint depuis l’indépendance».

Néanmoins, selon lui, la tuberculose extrapulmonaire continue à dominer le paysage de la maladie, avec une incidence de 37 cas pour 100.000 habitants.

«Le thème de cette année «Vouloir, des leaders pour un monde sans tuberculose», se concentre sur le renforcement de la lutte contre la tuberculose, non seulement au niveau politique représenté par le ministère de la Santé, mais aussi à tous les niveaux, à savoir les walis, responsables locaux, parlementaires, dirigeants communautaires, professionnels de la santé, association et autres partenaires qui doivent tous s’engager dans cette lutte», a expliqué M. Hasbellaoui, avant d’ajouter : «Cette Journée mondiale sera une autre occasion d’amplifier les efforts entamés depuis le plan de relance du programme national de lutte contre la tuberculose en 2000, et soutenir la poursuite de la baisse de l’incidence au niveau national des cas de tuberculose, notamment la tuberculose extrapulmonaire.»

Le ministre de la Santé a tenu à souligner l’important de conjuguer davantage les efforts pluridisciplinaires permettant, notamment, d’améliorer le diagnostic et le traitement des cas de tuberculose extrapulmonaire.

M. Hasbellaoui a annoncé que «la journée est célébrée au niveau de l’ensemble des wilayas, à travers une campagne d’information, d’éducation et de communication sur la prévention de la tuberculose et sa prise en charge» .

De son côté, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, le Dr. Matshidiso Moeti, a, dans un message lu en son nom, déclaré que «le thème retenu pour l’édition de cette année «Avis de recherche : des chefs de file pour un monde exempt de tuberculose», vise à créer une dynamique en vue de la première réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies sur la tuberculose, qui doit se tenir en septembre de cette année, et au cours de laquelle des chefs d’État et de gouvernement, et des acteurs clés décideront de mettre fin à la tuberculose par des interventions urgentes et intégrées dont le but est de parvenir à un monde exempt de tuberculose».

Dr. Moeti a indiqué que «malgré les succès remarquables obtenus dans la lutte antituberculeuse, la région africaine continue de ployer sous la plus lourde charge de tuberculose au monde, et nos systèmes de santé ne détectent que la moitié des cas de tuberculose existants».

Et d’ajouter : «Notre région compte aussi le plus grand nombre de patients co-infectés par le VIH et la tuberculose, et l’on assiste à une progression inquiétante de formes de tuberculose résistantes aux médicaments courants».

Selon elle, «les gouvernements ne mobilisent qu’un quart des ressources requises pour la prise en charge appropriée des patients tuberculeux, et 40% des besoins financiers en matière de lutte contre la tuberculose ne sont toujours pas comblés». «Je prie également les chercheurs de mener des études scientifiques susceptibles d’éclairer les politiques qui visent à améliorer les services de lutte contre la tuberculose et à en assurer le suivi», a souligné Dr. Moeti.



Faire le bon diagnostic avant de traiter



Dr. Fourar a déclaré : «Juste après l’indépendance, la tuberculose constituait un grand problème de santé publique. À partir 1964, un programme national a été mis en place pour réduire surtout l’incidence de la tuberculose pulmonaire contagieuse.

Il faut savoir qu’à cette époque, il y avait une vague massive de vaccination de BCG rendue obligatoire est gratuite à partir de 1969.»

«Dans les années 1990, poursuit-il, on a eu la reprise de cas de tuberculose contagieuse ou extrapulmonaire. À partir des années 2000, il y a eu un plan de relance du programme national de lutte contre la tuberculose qui a permis de réduire la tuberculose pulmonaire à microscopie positive (TPM+), qui est la forme la plus dangereuse puisqu’on est passé de 26 cas pour 100.000 habitants en 2002, à 14 cas en 2017.»

Le directeur général de la prévention a souligné que «la problématique actuelle dans le monde est l’émergence de la tuberculose extrapulmonaire essentiellement de forme ganglionnaire et pleurale qui sont bien prises en charges».

Dr. Fourar a déploré le fait que dans beaucoup de cas de tuberculose extrapulmonaire, les professionnels de la santé traitent sans avoir la preuve de diagnostic.

«C’est une part de ça qui a fait augmenter l’incidence de cette maladie. Néanmoins, il y a des stratégies qui sont mis en place par le ministère de la Santé, nécessitant un suivi régulier pour prendre en charge cette forme de tuberculose avec un diagnostic certain afin de bien traiter et prendre en charge les malades», a-t-il expliqué.

Dr. Fourar a indiqué que «la tuberculose toutes formes confondues a diminué, elle était à 60 pour 100.000 habitants en 2002, aujourd’hui, elle est à 54 cas, tandis que la tuberculose extrapulmonaire a augmenté. Actuellement on est près de 40 cas pour 100.000 habitants», mais il a rassuré que «c’est une problématique mondiale. Il faut mettre des stratégies afin de mener un bon diagnostic, avant de commencer le traitement».

Le chargé du Plan national de lutte contre cette maladie, Dr. Sofiane Alihalasssa, a souligné que «les wilayas les plus touchées sont Médéa en tête, suivie de Blida, d’Oran, de Bordj Bou-Arréridj et de Sétif».

Wassila Benhamed