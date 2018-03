Dans le cadre de la célébration de l’évènement mondial «Une heure pour la planète», qui a lieu le 24 mars de chaque année, une conférence de presse a été organisée, avant-hier, au siège de la wilaya, par cette dernière, de concert avec l’association «SIDRA», le Centre de Développement des Energies Renouvelables, la SONELGAZ et l’APRUE. Intervenant à l’occasion de cette manifestation, placée sous le haut patronage du Président de la République, le directeur de l’Energie de la wilaya d’Alger, M. Ali Benyakhlef, a fait savoir qu’un comité a été installé, regroupant des institutions étatiques de divers secteurs impliquées dans la thématique ainsi que le mouvement SIDRA, avant d’ajouter que ces mêmes acteurs sont mobilisés pour la réussite de cet évènement, fêté, à travers 8.000 villes, représentant pas moins de 187 pays.

Il précisera, à cet effet, que les Algériens, au même titre que les autres terriens prendront le train de «Earth Hour 2018» qui a démarré, à vrai dire, depuis près de deux semaines, chez-nous, à travers une plate-forme autour de cette question qui a été lancée par SIDRA, sur les réseaux sociaux dans le cadre d’une campagne de sensibilisation des jeunes. M. Benyakhlef soulignera, en outre qu’un travail extraordinaire a été fait. Preuve en est le nombre de personnes qui ont adhéré à la préservation de l’environnement et l’économie d’énergie. «On comptait, au début de cette opération une centaine d’acteurs, mais ce chiffre, se multiplie de jour en jour», expliquera-t-il. M. Benyakhlef fera remarquer aussi que l’Algérie, consciente de ce problème, a ratifié toutes les conventions internationales et la toute dernière, la « COP 21 » sur les changements climatiques, qui a eu lieu à Paris en décembre dernier, rappelant que dans le cadre de ce programme, mis à jour en 2015, l’Algérie prévoit la production de 22.000 mégawatts, à partir des énergies solaire, éolienne et de biomasse.

Le programme en question aspire à atteindre 27% de la consommation d’énergie puisée du renouvelable par rapport au mix énergétique national, à l’horizon 2030, rappelant qu’un programme ambition est lancé pour la reconversion d’un million de véhicules au GPL et GMC, sachant qu’en 2018, pas moins de 100.000 voitures ont été équipées de kit Sirghaz. Le directeur de la Formation professionnelle de la wilaya d’Alger, M. Ahmed Zegnoun, qui a tenu à saluer l’association SIDRA pour ses efforts dédiés à la protection de l’environnement, mettra en exergue l’intérêt de protéger notre environnement et l’économie d’énergie un acte quotidien, dans les foyers, les rues et les administrations, insistant sur l’éducation des enfants à la culture environnementale, notamment dans les établissements scolaires. Il soulignera par ailleurs que l’Algérie a ratifié toutes les conventions internationales relative à la préservation de la planète.

Quant au président de l’Association SIDRA, M. Nacim Filali, il dira que cet évènement vient confirmer aujourd’hui, la mobilisation de l’humanité autour de la préservation de l’environnement et l’efficacité énergétique qui doit être l’affaire de tous, ajoutant qu’il est temps de penser à l’utilisation des énergies alternatives et que l’Algérie a été classée l’année passée, premier pays dans la région MENA par rapport à l’appel lancé pour éteindre la lumière.

Samia D.