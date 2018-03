Sétif : Sentiment de satisfaction

C’est sous un épais manteau de neige que s’est réveillé hier Sétif et de nombreuses localités situées notamment dans les zones montagneuses du nord de cette wilaya.

Des chutes de neige intenses qui ne se sont plus tombées sur cette wilaya depuis de longues années et n’ont pas été de ce fait sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les nombreux agriculteurs de la wilaya qui n’en demandaient pas tant, après l’achèvement de la campagne labours semailles qui s’est déroulée cette année dans de très bonnes conditions et à permis à tous ces producteurs de céréales de traiter plus de 197.000 hectares.

Dans toutes ces zones rurales, où la neige n’a cessé de s’abattre, l’espoir et la joie des populations étaient à la mesure de ce don du ciel dans une wilaya connue pour ses faibles précipitations et où les familles de ces zones s’attelaient à sortir leurs provisions de viande séchée et autres ingrédients pour fêter l’événement, préparer plus d’un repas traditionnel et ne pas faillir à ces us et coutumes d’un autre temps, soigneusement mise en exergue par leurs aînés. «Que demander de plus ! Sinon remercier Dieu pour cette neige qui va permettre à la plante de connaître un développement harmonieux et donner, nous l’espérons, un épi bien gonflé.

La récolte n’en sera que plus abondante et ceux qui nous ont précédés disaient toujours, quand il neige en mars, avril ne sera que celui de l’abondance.» Pour le reste, le gaz naturel est partout aujourd’hui, dans les contrées les plus lointaines et les souffrances d’antan ne relèvent plus que d’un lointain souvenir, alors qu’il neige !», nous dit Belgacem, agriculteur de son état.

C’est ce même sentiment qui prévaut dans les grandes agglomérations urbaines, Sétif, El Eulma, Ain Oulmène... où les citoyens se souviennent encore des effets du stress hydrique qui avait touché la wilaya, l’été dernier, et a nécessité cette année la mise en œuvre d’un important programme pour permettre aux citoyens de passer le mois de Ramadhan et la saison estivale dans de bonnes conditions.

Des chutes de neige dont l’impact sur la reconstitution des nappes phréatiques ne sera que positif.

Au siège de la wilaya, la cellule de veille, présidée par le wali, était à pied-d’œuvre pour apporter l’assistance nécessaire là où la nécessité se faisait ressentir, au moment où les moyens humains et matériels de la gendarmerie nationale, de la sûreté, des travaux publics, des APC, de la protection civile étaient sur le terrain pour assurer la réouverture des axes routiers fermés à la circulation.

F. Zoghbi