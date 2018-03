Journée mondiale de la Météorologie : Un rôle majeur

«Les services de météorologie jouent un rôle important, aussi bien dans l’activité économique, que dans la vie quotidienne du citoyen», a affirmé, jeudi dernier, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane. S’exprimant à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie, il a précisé que le climat et l’eau ont un grand impact sur le développement socio-économique des pays.

«L’ONM doit poursuivre les efforts pour garantir une meilleure prévision des phénomènes météorologiques», a souligné le ministre, tout en exhortant les responsables de l’ONM à la coordination avec les différents établissements concernés en vue de réduire les effets des changements climatiques. Consciente de l’importance de la météorologie, l’Algérie a adhéré en 1963 à l’Organisation météorologique mondiale (OMM). M. Zaâlane a estimé que l’activité météorologique nécessite la mobilisation d’importantes ressources terrestres et techniques eu égard à son importance dans le développement des activités économiques et commerciales. Le premier responsable du secteur a rappelé l’intérêt accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la météorologie et son soutien à l’ONM à travers sa dotation en moyens techniques et scientifiques à l’effet de lui permettre de s’acquitter pleinement de sa mission. Il s’agit en l’occurrence de l’acquisition de deux systèmes de réception d’images satellitaires à Oran et Constantine, l’utilisation des technologies de troisième génération et leur généralisation à l’ensemble des réseaux météorologiques avec l’acquisition de 200 stations météorologiques et la réhabilitation de 40 autres.

Le ministre a cité, entre autres, l’augmentation du débit d’Internet pour les services de l’ONM de 2 à 10 méga-bites outre le renouvellement du réseau de communication à travers la réalisation d’un réseau de fibre optique en vue d’assurer une meilleure transmission des données et la préservation d’un système à double flux. Toutes les stations implantées au niveau des aéroports nationaux ont été dotées également d’équipements de réserve alimentés par des panneaux solaires permettant de mesurer la vitesse du vent et la pression atmosphérique, deux critères incontournables dans le domaine de la météorologie.



Améliorer la performance des ressources humaines



A cette occasion, le ministre a mis en valeur «l’importance des ressources humaines qui demeurent un facteur vital et principal de tout système», rappelant le recrutement de 185 nouveaux ingénieurs et techniciens durant les trois dernières années et l’organisation de sessions de formation technique au profit de 326 techniciens. Afin d’améliorer la performance des ressources humaines dans ce domaine et d’assurer une formation de qualité pour les techniciens, l’ONM a signé trois accords de partenariat avec l’Office national de métrologie français, l’Institut hydrométéorologique de formation et de recherche à Oran (IHFR) et l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB) de Bab Ezzouar. Ces efforts ont permis à l’ONM de réaliser plusieurs résultats dont l’amélioration du niveau d’exactitude des prévisions métrologiques et la réduction des failles enregistrées en matière de couverture ainsi que l’augmentation de la vitesse de transmission des données météorologiques de 75% à 98% et la réduction du taux d’erreur dans le cryptage des données météorologiques de 10 % à 0,6%. Par ailleurs, le laboratoire de l’ONM a été accrédité en qualité de centre régional d’instrument (CRI) outre l’obtention du certificat ISO 9001 version 2008 des activités d’assistance de la météorologie.

En marge de cette rencontre le ministre a annoncé que «la convention signée entre l’ONM et l’Agence nationale des autoroutes (ANA) entrera en vigueur «dès l’application du système de péage ».



Acquisition prochaine d’un supercalculateur



Le directeur général de l’ONM Brahim Ihaddaden a indiqué pour sa part que l’Algérie dispose de 80 stations météorologiques et de 271 stations fonctionnant de manière automatiques, et dont la mission est la collecte et la transmission des données sur les prévisions climatiques toutes les demi-heures, au Centre national de météorologie.

Il a également précisé qu’il existe au niveau national cinq stations qui fonctionnent avec le moyen du ballon-sonde. Ces ballons collectent les données météorologiques de l’atmosphère et l’envoient au niveau international.

Il précise que l’Algérie et l’Afrique du Sud, sont les seuls pays africains qui utilisent cette méthode pour alimenter le Centre mondial des données de prévision météorologiques. Sur le même sujet, le directeur de l’ONM, a précisé que l’Algérie constitue un centre de collecte de données puisqu’elle reçoit chaque mois plus de 15 millions de données de tous les services de météorologies arabes et envoie pour sa part quelque 50 millions de données collectés des services arabes et de ses stations météorologiques déployées dans tout le pays.

Celui-ci annoncera également que l’Algérie a acquis le calculateur météo en 2014, et possède actuellement un supercalculateur qui effectue 10.000 milliards opérations par minute, annonçant l’acquisition prochaine d’un nouveau supercalculateur plus sophistiqué qui devrait couvrir tout le territoire national.

«Depuis 1999, nous utilisons les prévisions météorologiques numériques», a-t-il souligné, rappelant que l’Algérie a rejoint l’Union Aladdin, en 2003, et est devenue membre permanent en 2006, au côté de 14 autres pays, travaillant sur le même modèle numérique de prévisions météorologiques.

Salima Ettouahria