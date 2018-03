Recherche scientifique : Accord entre le Conseil constitutionnel et l’ENA

Un accord a été signé, jeudi à Alger, entre le Centre d'études et de recherches constitutionnelles (CERC) relevant du Conseil constitutionnel et l'Ecole nationale d'administration (ENA) en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la formation. L'accord a été signé par le directeur général du CERC, Mohamed Bousoltane, et le directeur général de l'Ecole nationale d'administration, Abdelhak Saihi, a indiqué un communiqué commun de ces deux instances. Cet accord s'inscrit dans le cadre des missions assignées aux deux instances concernant la coopération dans les domaines de la recherche et de la formation, particulièrement la recherche en droit constitutionnel à travers l'organisation de congrès, de conférences, de journées d'études, de publication de documents et de travaux scientifiques outre la promotion de la culture constitutionnelle qui seront prises en charge par des professeurs et des experts spécialisés dans ces domaines.