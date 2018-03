Enseignement professionnel : Corriger les déséquilibres

«Le système d'orientation, en place depuis près de 10 ans, en coordination avec le secteur de l'Éducation nationale, a montré ses limites, notamment en ce qui concerne la direction de l'enseignement professionnel.» Tel est le constat fait par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, lors de la rencontre régionale d'information et de vulgarisation de la nouvelle organisation du cursus d'enseignement professionnel.

A cet effet, le ministre estimera que les « déséquilibres «enregistrés dans le système d’orientation» nous obligent à revoir et adapter rapidement cet appareil, compte tenu des défis et des développements qui surviennent, au niveau de notre système éducatif et du marché du travail.

M. Mebarki qui a mis l’accent sur l’importance d’une bonne orientation pour déterminer l'avenir des élèves, soulignera que cette rencontre vient «compléter les travaux des rencontres régionales organisées aux niveau des I.F.E.P (institut de la formation et de l’enseignement professionnel), tenues au courant du mois de mars 2018, avec la participation de plus de 500 cadres et spécialistes de l’orientation au niveau des secteurs de l’éducation nationale et la formation et l’enseignement professionnels».

L’objectif d’une telle rencontre, a tenu à rappeler le ministre, est de «définir les moyens et voies, pour l’organisation de campagnes d’information de communication pour les élèves de la 4e année moyenne et leurs parents, sur les différentes possibilités qu’offre le cursus de l’enseignement professionnel, et ceux pour garantir un enseignement meilleur, et plus adapté à leurs capacités et aptitudes».

Dans son intervention en présence des représentants du ministère de l’Education nationale, le premier responsable du secteur a fourni des explications quant à la différence entre le cursus de l’enseignement professionnel, et celui de la formation professionnelle. «Si la formation professionnelle a fait ces preuves et se déploie de façon efficace, l’enseignement professionnel, et depuis son lancement en 2010 à travers les instituts de l’enseignement professionnels, n’a pas pu satisfaire ces objectifs, de prendre en charge 30 à 40% des effectifs des élèves, ayant réussi a terminé le cycle de scolarisation obligatoire», et «les élèves qui rentrent au cycle secondaire général et technologique, selon les conclusions de la commission nationale de la reforme du système national de l’éducation et de la formation, expliquera le ministre.

Visiblement pas vraiment satisfait que ce secteur n’arrive pas encore à atteindre les objectifs tracés, M. Mebarki estimera que «l'enseignement professionnel n'a pas été en mesure de répondre aux objectifs auquel il a été mandaté comme contribuer au succès d'une partie des élèves ayant réussi à l'étape post-obligatoire et d'assurer la formation technique qui a été enseignée au niveau des institutions éducatives nationales et cela pour plusieurs raisons parmi lesquelles l’absence de croisements vers l’enseignement professionnel supérieur». A cet effet, le secteur a initié la révision du cursus de l’enseignement professionnel, la durée de l’enseignement, ainsi que les diplômes sanctionnant ce cursus, et les droits et avantages permettant l’insertion professionnelle des diplômés.

Le processus de révision du système d'orientation, ajoutera le ministre, doit être un processus global qui touche cet organe sous ses différents angles, allant de l'orientation scolaire, en passant par l’orientation professionnelle et enfin l'orientation vers l'université, la réussite de l’élève dans son parcours scolaire ou professionnel, dépend des orientations conseils dont il a bénéficié durant son parcours.

Mohamed Mendaci