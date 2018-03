Dans la lucarne : Ce n’est qu’un match de « réglage »

Les Verts ne sont plus qu’un groupe en rodage qu’il faudra remettre sur les bons rails, comme l’on dit. Il faut admettre que depuis notre élimination du Mondial russe, dans les péripéties vont commencer vraiment dans moins de trois mois, on se cherche encore. On sera certainement parmi les grands absents avec l’Italie. Toujours est-il, la sélection nationale est prise en main depuis octobre 2017 par Rabah Madjer. Jusqu’ici, faut-il le répéter, n’a pas joué de matches officiels. Toujours est-il, les éliminatoires de la CAN2019, prévue au Cameroun, restent l’objectif primordial pour le sélectionneur national et son groupe. On peut dire qu’on a bénéficie d’un répit qui va libérer le nouveau staff technique de pouvoir bénéficier d’assez de temps pour redonner un « nouveau look » à notre équipe nationale quelque peu terni depuis qu’elle n’a pas réussi à se frayer un chemin parmi les cinq heureux élus qui ont pu, avec brio, compostés leur billet pour ce grand rendez-vous de la fine fleur mondiale. C’est à dire un rendez-vous qui va soupeser vraiment le niveau de chaque nation parmi les 32 qualifiées à cette fête planétaire. Il y avait pourtant de la place pour une qualification. On n’a pas saisi notre chance. Ce n’est que partie remise. Pour cela, il faudra vraiment travailler sur de très bonnes bases et ne pas se contenter de « petites victoires » pour faire plaisir à la galerie, comme on a tendance à le dire. Aujourd’hui, avec l’arrivée d’un nouveau staff technique, il faudra relever le défi et montrer à tous ceux qui ne cessent de critiquer l’EN A qu’ils se trompent. Là, il n’y aura pas mille chemins. Le seul, c’est celui de la vérité et surtout le bon sens. C’est-à-dire qu’on ne peut se mesurer contre des sparring-partners d’un niveau plus que moyen et se dire après que notre nouveau système est opérant et capable de nous mener à bon port. On pourrait valider de tels propos si... Au fond, on se moque de qui ? Des supporters, des Algériens… Pas du tout ! S’ils ne sont pas venus en masse au stade du 5-Juillet pour le match amical entre l’Algérie et la Tanzanie, c’est parce qu’ils pensent que notre sélection nationale est loin de produire le football enivrant et chatoyant qu’elle arrivait à distiller avec une grande aisance dans un passé récent. Là, personne n’est contre Madjer et son staff. On l’a toujours dit qu’il faut les laisser travailler. Toutefois, lorsque cela ne marche pas bien, il ne faut pas avaler sa langue ou mettre son stylo en « veilleuse ». Cela ne peut être en faveur de l’intérêt de notre pays. C’est-à-dire qu’il ne faut pas qu’il y ait des « cartons » contre des équipes plus fortes que nous et surtout qui jouent le jeu sans aucun parti pris, là on commencera à dire ce qu’on avait ravalé il y a peu. Bien au contraire, il faut dire que cette rencontre en amical contre la Tanzanie ne peut être considérée comme une référence. Il est vrai qu’une victoire est mieux qu’une défaite et cela peut requinquer quelque peu le moral, mais ce n’est pas une raison, comme l’avait dit Medjani, pour s’enflammer. On est encore à la recherche du meilleur système et surtout des joueurs avec lesquels, il faudra composer pour rendre notre futur plus radieux et faire revenir les supporters dans l’antre du 5-Juillet. Il ne faut pas dire qu’ils n’aiment pas leur équipe nationale. Bien au contraire, ils l’ont toujours porté dans leur cœur. Tout ce qu’il y a, c’est qu’ils ne sont pas encore satisfaits. Peut-être qu’avec un très bon résultat contre l’Iran, ce mardi 27 mars à Graz en Autriche, nos capés pourraient nous montrer leur vrai visage contre un «calibre » de loin supérieur à la Tanzanie, même s’il s’agit d’une équipe qu’il faudra respecter, ne serait-ce pour Samatta et ses coéquipiers qui ont laissé, malgré tout, une très bonne impression. Elle a manqué d’agressivité et de roublardise, sinon… Les Verts doivent augmenter leur rythme de jeu en étant rapide et aussi que leur défense ne se contente pas de regarder ses adversaires jouer. Il faudra aller « au charbon » comme l’ont dit et ne pas jouer la « fleur au fusil ». C’est avantageux pour nos opposants. Prouver contre de grands « calibres » qu’on possède vraiment de la qualité et des joueurs talentueux comme Mahrez, Bounedjah, Soudani et Mandi pour ne citer que ceux-là.

HAMID GHARBI