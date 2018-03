Conférence de presse de Djamel Menad, entraîneur adjoint : « Satisfait du rendement de l’équipe »

«Dans l'ensemble, nous avons assisté à une rencontre assez plaisante, avec beaucoup de buts, mais aussi des rebondissements. Il y a eu une bonne réaction et rendement appréciable de la part des joueurs, mais aussi certaines imperfections qu'il va falloir corriger», a déclaré l’entraîneur adjoint de la sélection nationale, Djamel Menad, à l'issue de la rencontre face à la Tanzanie. Madjer, poursuit pour sa part son boycott de la presse nationale. Abordant le schéma adopté par l'équipe, le coach adjoint a exprimé sa satisfaction. «C'est un nouveau système de jeu que nous allons d'ailleurs reconduire face à l'Iran. Il nous permet de régler les problèmes défensifs dont souffrait l'équipe, mais aussi d'appliquer notre philosophie de jeu, qui est portée vers l'offensif. Avec plus de matchs nous allons le parfaire. Face à des sélections plus huppées, les erreurs se paient cash. Malgré le score fleuve, nous avons quand même noté quelques erreurs. Bien qu'il ait eu de l'agressivité en défense, on doit insister sur le marquage, qui nous a valu d'encaisser un but. Cette défense à trois, nous a apporté des satisfactions, mais nous devons quand même faire un peu plus attention. Aussi, nous devons nous appliquer au milieu du terrain pour ne pas perdre autant de balles et offrir des situations de contre à nos adversaires. Pour moi, le système est bon, il faut juste mettre un peu plus de vitesse et de rythme dans le jeu», a-t-il souligné, avant de parler de la prochaine sorti de la sélection nationale. «Face à l'Iran, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Nous allons jouer face à un Mondialiste qui a besoin de se donner confiance avant cet important rendez-vous. Ça sera un véritable test pour les deux équipes. De notre côté, nous allons reconduire le même schéma tactique, dans la mesure où il nous a donné satisfaction. Nous allons cependant revoir certaines choses, car face à l'Iran ça sera une autre paire de manche.»

A propos de la participation de Slimani et de Brahimi au prochain match, Menad s'est montré plutôt pessimiste. «Je ne pense pas que ces deux joueurs, encore convalescents, soient prêts pour le match face à l'Iran. La blessure de Brahimi n'est pas grave, mais elle nécessite du repos. C'est aussi le cas pour Slimani. Leurs situations évoluent bien. Nous verrons d'ici mardi avec le staff médical la possibilité de leur donner un peu de temps de jeu. Cela dit, une chose est sûre, nous ne prendront aucun risque pour les joueurs en question», a indiqué l’entraîneur adjoint, qui n'a pas manqué par ailleurs de montrer sa déception par rapport à la réaction des supporteurs à l'égard de l'EN. Il a profité, ainsi, de l'occasion pour leur adresser un message : «Nous jouons en Algérie et pour l'Algérie. Cette équipe est la vôtre. Vous n'en n'avez pas d'autre. Alors un peu de nationalisme. Cette sélection, qui est en phase de reconstruction, a besoin de votre soutien surtout. On est conscient que tout n'est pas parfait, mais avec le travail et un peu plus de temps, nous allons progresser pour retrouver notre véritable rang», a conclu Menad.

Carl Medjani (Capitaine / Algérie) : "C'est toujours important de gagner, de marquer des buts, malheureusement, on concède un but sur une erreur de marquage qui reste à mon sens un peu bête. Cette victoire ne doit pas nous enflammer, avec tout le respect que je dois à l'équipe tanzanienne. En seconde période, nous avons pris les choses en main avec une importante possession de balle. Concernant le nouveau plan de jeu, il va falloir le réessayer pour voir notre réaction. Dès demain, nous allons nous remettre au travail pour préparer notre prochain match face à l'Iran, qui reste un adversaire d'un autre calibre. L'objectif principal est dans un an et demi (CAN-2019, ndlr), aujourd'hui il faut se satisfaire de ce qu'on a fait, corriger ce qu'on n'a pas fait, et surtout élever notre niveau de jeu."



Zinédine Ferhat (Milieu de terrain / Algérie) : "C'est une victoire méritée qui nous permet de gagner en confiance en vue des prochaines échéances. Si on parvient à peaufiner le nouveau système de jeu adopté aujourd'hui, il sera certainement notre force dans l'avenir. En première période, l'adversaire nous a surpris en égalisant, mais après je pense que nous avons bien joué. Sur le plan personnel, je me suis bien senti notamment avec ce nouveau schéma tactique."



Mbwana Ally Samatta (Attaquant / Tanzanie) : "L'équipe algérienne a fait la différence aujourd'hui grâce à l'expérience de ses joueurs, dont la plupart évoluent dans les plus grands championnats européens. A mon avis, l'Algérie reste toujours l'une des meilleures nations en Afrique. Nous avons essayé de rivaliser avec les Algériens, mais ça n'a pas été le cas."