Match amical international, Algérie 4 – Tanzanie 1 : Une victoire mais…

La sélection nationale de football a disposé, jeudi dernier au stade du 5-Juillet, de son homologue tanzanienne sur le score sans appel de 4 à 1. Dans cette rencontre amicale, face à un modeste adversaire, les protégés de Madjer ont déroulé.

Néanmoins, le score ne reflète pas vraiment la physionomie de cette partie. Les camarades de Mahrez ont tout de même montré quelques imperfections, qui pourraient leur porter préjudices à l'occasion d'un match officiel, face à un adversaire plus aguerri. On peut relever le manque de cohésion, notamment en défense ou encore la lenteur dans le reconversion et la relance. Pour cette confrontation face aux Taifa Stars, le staff technique à opté pour un schéma inhabituel et pour le moins risqué. L'EN a évolué dans une configuration tactique de bas, très offensive (3-4-3), avec deux récupérateurs et deux milieux offensifs excentrés. De leur côté, les poulains du coach Mayanga ont joué la prudence. Adoptant une configuration défensive (4-5-1 proche du 4-4-2 en losange), et en jouant en bloc, les Tanzaniens ont beaucoup gêné les joueurs algériens dans leur évolution. En effet, en l'absence d'un véritable meneur de jeu et faute d'un rythme soutenu, les Verts n'ont pas vraiment réussi à déstabiliser le bloc défensif adverse. Notamment en première période. Après quelques timides occasions, Bounedjah (12') parvient à ouvrir la marque. Idéalement servi par Mahrez au point de penalty, celui-ci ne trouve aucun mal à tromper le portier d'un tir placé au second poteau de l'extérieur du pied. La réaction des Tanzaniens ne s'est pas faite attendre. 15', Samatta alerte Chaouchi qui se déploie pour repousser le cuir. 20', Shiza remet les pendules à l'heure, en reprenant de la tête le corner au premier poteau de Kishuya. Le jeu s'est par la suite équilibré, avec une possession de balle stérile de la part des Algériens et des contres de temps à autre pour les Tanzaniens. Juste avant la pause, l'EN reprend l'avantage au score. Kapombe tente d'intercepter de la tête le centre de Hani pour Bounedjah et trompe son propre gardien. En seconde période, les coéquipiers de Samatta sont sortis de leurs tranchées en prenant un peu plus de risques pour essayer d'aller chercher l'égalisation. Ce qui ouvert des brèches pour les joueurs Algériens, qui n'en demandaient pas moins. 53', Medjani aggrave la marque en reprenant du plat du pied la remise de Bounedjah. Les poulains de Madjer poussent de plus belle et se créent de belles opportunités de scorer. 65', Soudani manque de peu le cadre. 73', D'un tir à raz de terre, Mahrez oblige Abulrahman à se coucher pour capter le cuir. 77', Soudani, bien placé à la limite de la surface rate lamentablement. 79', le tir de Bounedjah passe à côté. 80', Après un slalom dans la défense, Bounedjah signe son doublée du jour et porte le score à 4 buts à 1.

Une belle victoire, qui va sans doute permettre aux Onze national de retrouver la confiance et bien préparer son prochain match amical face à un Mondialiste, à savoir l'Iran.

Rédha M.