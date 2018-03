Nouvelles des Bibans, gaz naturel : taux de couverture de 94%

Page animée par : FOUAD DAOUD

175 familles des villages de Taourimt et de Boufenzar, qui dépendent de la commune de Djaâfra, qui se trouve au nord de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, ont bénéficié de l’alimentation en gaz naturel après des années de souffrance due au froid.

Dans ces localités montagneuses où le gaz butane est rare et même indisponible quand la neige bloque les routes, le seul recours reste le bois des forêts qui couvre la région, avec les risques que cela procure aux habitants qui se trouvent hors la loi puisque cette dernière interdit l’abattage des arbres. A cause de ce relief qui provoque d’innombrables contraintes techniques, la réalisation du réseau de transport et de distribution pour approvisionner Taourimt et Boufenzar n’a pas été facile. Elle a même été très coûteuse puisque le programme d’alimentation a nécessité un financement de l’ordre de 4,3 milliards de centimes. Autant dire que chaque branchement des deux villages vaut 24 millions de centimes. Avec cet acquis, qui n’a pas manqué de faire plaisir aux habitants qui l’ont jugé comme l’aboutissement d’un rêve qu’ils ont caressé depuis longtemps, la wilaya de Bordj Bou-Arréridj améliore sensiblement son taux de couverture en gaz naturel. 94% de son territoire est en effet alimenté grâce à cette matière précieuse. Ce taux dépasse nettement le pourcentage national qui est de 60%. Non seulement tous les chefs-lieux de commune, au nombre de 34, sont touchés par le réseau national de gaz naturel, mais même les petites localités sont désormais desservies.

La wilaya a consacré plus de 4 milliards de centimes, selon le premier responsable M. Salah Affani, pour intégrer les différentes agglomération à ce réseau. Grace à ces efforts, la revendication de l’alimentation en gaz naturel, qui était en tête des priorités des habitants de Bordj Bou-Arréridj, n’est plus évoquée par les autochtones qui sont satisfaits des progrès réalisés par la wilaya dans ce domaine. Le développement local, dont l’alimentation en électricité et en gaz, a connu une avancée certaine dans la wilaya.

------------------/////////////////////

Protection civile

Une nouvelle unité à Bir Kasdali

Avec la mise en service de l’unité secondaire de protection civile de Bir Kasdali, la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a enregistré une amélioration certaine de sa couverture en matière de secours. En effet 9 daïras sur 10 sont dépourvues de ce genre de structures. Ce qui permet de répondre aux besoins d’intervention pour les risques divers qui se posent à la population. La nouvelle unité qui couvre 3 communes, à savoir Sidi Mebarek, Bir Kasdali et Khelil, est appelée à faire face à 3 risques majeurs liés aux accidents de la circulation puisque la région qui est le lieu de passage pour la daïra de Bougaa dans la wilaya de Sétif constitue un point noir dans ce domaine. Les feux de forêts, qui sont légion dans cette région très boisée, nécessitent également une prise en charge adéquate. Les inondations sont un autre problème qui se pose pour la population, notamment au niveau de la commune de Khelil qui est traversée par un oued souvent en crue.

Les services de la protection civile qui ont connu un renforcement certain en matière de moyens avec l’acquisition ces dernières années de 39 ambulances, 49 camions d’intervention, un véhicule d’échelle mécanique, un camion de remorquage et plusieurs véhicules de transport en plus de ceux des transmissions, se sont déployés également dans les communes. C’est ainsi que Taguelait, qui est située à la frontière avec Msila, a bénéficié d’un poste avancé qui rayonne sur une vaste région qui dépasse les 64 kilomètres carrés.

La commune de Bordj Bou-Arréridj, qui dispose de 2 zones industrielles et d’une zone d’activité, a eu droit à une structure similaire qui permet d’assister l’unité principale et intervenir rapidement au vu de son emplacement au centre-ville.

Pour intervenir justement dans les zones qui connaissent un encombrement de la circulation, les services de la protection civile ont été dotés d’une unité de motards secouristes. Cette unité s’ajoute à l’équipe de plongeurs qui doit intervenir dans les points d’eau et surtout le barrage d’Ain Zada. Une structure mobile de soutien et d’intervention a été créée également au niveau de la direction de la protection civile. Autonome, cette structure, formée de 100 agents, doit se déplacer rapidement chaque fois qu’elle est sollicitée. Rappelons que les services de la protection civile ont effectué 17.313 interventions durant l’année écoulée. La majeure partie de leurs sorties, soit 8.947, a été orientée vers le transport sanitaire. 2.895 interventions ont été consacrées aux accidents de la circulation qui ont été au nombre de 1.335. Ces derniers ont provoqué la mort de 26 personnes et la blessure de 1.777 autres. Les feux de forêts, de l’ordre de 754, ont nécessité 1.365 interventions.

Notons également que la direction de la protection civile qui s’appuie pour lutter contre ce phénomène sur la colonne mobile, mise en place ces dernières années, a engagé un projet pour la réalisation d’une unité secondaire de la protection civile dans la daïra de Medjana. Cette unité dont les travaux de construction sont bien avancés devra permettre à la wilaya d’être couverte à 100%.

------------------/////////////////////

Transport ferroviaire

Première opération d’exportation vers la Tunisie



La première opération d’exportation par train vers la Tunisie depuis le port sec de la commune de Tixter, dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a été lancée cette semaine, ont annoncé des responsables de ce port. "La première opération d’exportation via le chemin de fer a été effectuée par un opérateur économique devant transporter chaque semaine entre 70 à 80 conteneurs de marchandises algériennes vers la Tunisie", a précisé la même source. "Cette opération a pour but de permettre aux opérateurs économiques et investisseurs nationaux de promouvoir les exportations hors hydrocarbures à travers les facilitations et alternatives offertes les encourageant à trouver des marchés extérieurs", a souligné la même source. L’activité de ce port sec, mis en service en 2016, a connu depuis le début de l’année en cours (2018), une "évolution remarquable" notamment après la conclusion de plusieurs conventions avec des opérateurs économiques et l’amélioration du service "communication" s’agissant des opérations import-export, a fait savoir la même source.

Des sorties sur le terrain pour l’explication des mesures régissant ce domaine et vulgariser les avantages mis en place par l’Etat pour promouvoir des exportations hors hydrocarbures, ont été effectuées par les responsables de cette infrastructure en vue de consolider son rendement, a-t-on indiqué.

S’étendant sur une superficie de 20 hectares, le port sec de la commune de Textar constitue un prolongement naturel des ports existants à travers les différentes villes côtières de la région Est du pays, et assure le stockage des marchandises et facilite les transactions douanières tout en allégeant la pression sur les ports de Bejaia et de Jijel, a-t-on souligné.

------------------/////////////////////

Contrebande

Saisie de boissons alcoolisées

Les services de police de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ont arrêté 4 malfaiteurs âgés de 23 à 34 ans. Ces malfaiteurs qui résident dans la wilaya se sont spécialisés dans la vente illégale de boissons alcoolisées. Ils ont été condamnés auparavant pour l’exercice de ce commerce. Ils ont récidivé en utilisant une cabane qu’ils ont construite, sans aucune autorisation aussi, à la cité des 150 logements, pour stocker et écouler leur marchandise. Quand les agents de l’ordre, alertés par les citoyens perturbés par leur activité, sont venus les arrêter, ils ont se sont opposés violemment à la perquisition du local qu’il utilisait. Ce qui a aggravé leur cas pour le procureur de la République près du tribunal de Bordj Bou-Arréridj auprès duquel ils ont été présentés. Le magistrat les a placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Notons que les policiers ont saisi plusieurs centaines de bouteilles et de canettes de boissons alcoolisées de différentes marques.

------------------/////////////////////

Sécurité routière

La gendarmerie sensibilise les piétons

Les accidents de la circulation font beaucoup de victimes parmi les piétons. Ils paient cher leur inattention et même leur mauvaise connaissance du code de la route, en plus du manque de civisme des chauffeurs.

Malheureusement ce sont les enfants qui sont les plus touchés par ce phénomène. Des milliers d’entre eux y sont victime chaque année à cause de cette situation. La gendarmerie nationale qui a engagé un travail de sensibilisation à côté de sa mission classique de répression des délits liés au code de la route, a engagé un travail en leur direction pas seulement pour les préserver de ce phénomène mais aussi pour les préparer en tant que conducteurs de demain. C’est ainsi que le groupement de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a choisi 3 écoles privées de la région pour lancer une action de vulgarisation de la réglementation en vigueur.

Dans chaque école, ce sont 30 élèves qui sont ciblés pour toucher à leur tour leurs camarades ainsi que leur entourage.

Cette formation, étalée sur 5 séances de 45 minutes chacune, devra être sanctionnée par un permis dit de ‘‘piéton’’ qui devra les préparer, des années avant, à celui de la conduite.

Ce qui devra permettre de préserver leur vie dans un premier temps et celles des autres ensuite. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une collaboration s’établit entre les secteurs de la gendarmerie nationale et celui de l’éducation. Plusieurs élèves appartenant aux différents établissements scolaires ont effectué des visites dans les unités de ce corps pour faire connaissance avec ses éléments, ses équipements et surtout ses missions. Des enfants sont tentés également de devenir gendarmes. Ce qui leur donnera la possibilité de contribuer à la lutte contre tous les phénomènes négatifs qui caractérisent la société, pas seulement les accidents de la circulation.

------------------/////////////////////

Habitat

Distribution prochaine de 1.200 logements sociaux



Dans une déclaration à la presse sur l’évolution du secteur de l’habitat, le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Salah Affani, a annoncé que plus de 3.000 logements sociaux locatifs qui sont en cours de construction dans la wilaya seront distribués avant la fin de l’année. Leur taux d’avancement a dépassé les 60% a-t-il indiqué. Ils seront suivis l’année prochaine par 2.045 logements qui devront être terminés durant la même période, a-t-il annoncé. Ce qui permettra à la wilaya de réaliser entièrement le quota qui lui a été attribué dans le cadre du programme du Président de la République qui est de l’ordre de 30.600 logements. M. Affani, qui a précisé que toutes les formules connaissent un déroulement satisfaisant, a rappelé que 800 logements LPA ont été lancés le mois dernier. Ils font partie, a-t-il dit, d’un programme de 1.250 unités dont a bénéficié la wilaya. Nous avons tenu une séance de travail avec les promoteurs pour lever toutes les contraintes qui se posent à eux, a déclaré le wali qui a assuré le programme est suivi avec attention pour que les logements soient livrés à la fin du premier semestre de l’année en cours. Pour le logement social locatif, le premier responsable de la wilaya a annoncé également que 1.200 unités faisant partie de ce type seront distribués durant le mois en cours dans 22 communes de la wilaya. Nous sommes en train de finaliser les enquêtes pour arrêter les listes des bénéficiaires, a-t-il ajouté. M. Affani, qui a rappelé que la wilaya a bénéficié d’une autorisation de programme évalué à 100 milliards de centimes pour prendre en charge les VRD de ces logements, a insisté sur l’impact de cet acquis qui devra apporter de la joie à des milliers d’habitants dans le besoin.