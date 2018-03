Théâtre, Ma bkat hadra, de Mohamed Cherchel : Mutisme à l’attente de la pluie

Lauréat du grand prix à la 12e édition du Festival national du théâtre professionnel (FNTP), « Ma bkat hadra » du metteur en scène Mohamed Cherchel a fait sensation, jeudi soir, au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi. Les amoureux du théâtre avaient rendez-vous avec un spectacle plein d’émotions. Tout commence lorsque les sept personnages de la pièce font connaissance au milieu d’un brouhaha fracassant, des face-à-face entre différents représentants de la société, à l’exemple de l’intellectuel, le politicien, le religieux, la jeune femme, le jeune esprit ambitieux, le citoyen ou encore le flic. Les contestations des personnages sont interrompues par les sifflements du policier pour annoncer le passage à d’autres étapes de la trame. L’attente semble être celle de la pierre philosophale jusqu’à l’annonce de la malédiction pour chaque contestation. Atteint de mutisme, la photo-mime prend le dessus dans une scène familiale, ingéniosité du metteur en scène, avec un basculement au spectacle de clown avant de revenir à la thématique de départ.

Les jeunes comédiens, Oussama Boudechiche, Djawhara Draghla, Aissa Chewat, Warda Sayem, Djala Draoui, Abderaouf Boufnaz, Nabil Rahmani et Djalal Boucherit, se sont donnés la rime dans un arabe dialectal compréhensif, mélodieux et plein de note d’humour, étant donné la richesse de la composante des personnages et des clichés qui se dégagent de notre société.

La scénographie signée Abdelmalek Yahia a donné un souffle au spectacle avec des décors créatifs, des costumes originaux aux couleurs alléchantes, une lumière qui a suivi l’unité, le temps des péripéties du spectacle, ponctué par une bande sonore signée Hassan Lamamra.

En sus du grand prix, il y a lieu de rappeler que ce spectacle a décroché le prix du jury au récent FNTP, tenu à la fin du mois de décembre 2017, avec notamment le deuxième prix à la dixième édition du festival du théâtre arabe à Tunis en 2018.

Kader Bentounès