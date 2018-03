Note de lecture : Le pouvoir des mots

Les projecteurs semblent braqués, ces derniers jours, sur cette nouvelle parution qui aura fait le tour des rédactions et des studios de télé. Il est vrai qu’avec un tel titre, le journaliste et romancier, Saïd Oussad, n’a pas laissé les lecteurs indifférents, même si l’expression dirige d’emblée le propos dans l’univers du tragique que suggère la destinée de l’homme.

On peut partager le sens d’un titre qui nous plonge, bien avant d’avoir analysé le contenu de cette fiction hybride, dans une mission périlleuse en pleine décennie noire qu’a effectuée un journaliste pour qui la vérité n’a pas de prix, ni même de prise sur le tragique d’une situation socio-politique qui a malheureusement fait beaucoup de victimes dans presque tous les corps de métiers. Une mission qui suppose une prise de risque qui semble parfaitement assumée au départ, du moins par l’un des deux protagonistes du récit, comme on peut le sentir à travers les lignes de ce livre dont la photo de couverture illustre l’image d’un cimetière. Un narrateur intrépide voire téméraire va dans le récit de cette expédition volontaire dans l’ouest du pays à la rencontre d’un chef islamiste, dans un maquis, et en donne un portrait au fur et à mesure qu’il décrit la cruauté du personnage et de cette sorte de no man’s land dont personne peut s’imaginer l’ampleur de la description gravée dans la mémoire de celui qui écrit pour rappeler la gravité et l’étendue du désastre dans la conscience collective car même si cette dernière a dû procéder au refoulement d’une émotion qui constitue un trauma dont on ne peut sortir indemne après avoir dans un réflexe de survie dû se bander les yeux pour panser ses blessures et attendre une autre époque pour les voir se cicatriser. Chacun sait pourtant que ces cicatrices laissent des marques indélébiles sur le corps le temps que met la mémoire et ce temps peut durer une éternité dans la réalité de celui qui témoigne d’une expérience tragique aussi tragique que tous les éléments bien disposés à travers l’ossature du roman, la succession des chapitres qui coordonne bien ce qui s’apparente à une autobiographie tout en empruntant les artifices du roman ou de la fiction comme l’insertion de ces passages à travers les articles — bien réels eux – rédigés par le journaliste à la même période. Dans cet enchevêtrement littéraire bien qu’écrit dans une langue crue, comme pour accentuer les contours individuels et collectifs d’un drame aux ramifications profondes ainsi que le laissent supposer la psychologie par moments abrupte des personnages, c’est le verbe d’une sensibilité humaine qui veut témoigner et inscrire dans la fiction ce qui de toutes les manières ne semble pas trouver un seul mot dans la conscience pour y loger un trauma dont les répercussions mentales peuvent être de longue durée d’où cette référence explicite au temps dans le titre en question. Un temps qui traduit aussi bien la pénibilité du souvenir que sa lente cristallisation dans l’écriture. Saïd Oussad qui a choisi la voie de la confrontation dans cette écriture romanesque qui raconte sans s’essouffler, presque froidement un scénario noir que l’on ne peut imaginer ni concevoir, tente de nous mettre face d’une réalité passée que même l’écriture ne peut contenir encore moins se plier devant certaines images qui heurtent de plein fouet la conscience de l’homme : peut-on apprivoiser la mort quel que soit son apparat ? Oui et non, semble être la réponse de l’écrivain qui la revisite avec tout son fiel, encore une fois, comme pour se dire cela a bien pu se produire dans notre pays et le seul moyen d’exorciser en quelque sorte cette mort ou l’innommable tragédie qui a secoué les Algériens, cette dragée haute qui reste au travers de la gorge, il faut s’en rappeler, la laisser monter doucement à la surface de la mémoire pour y mettre un terme définitif et clore ainsi le contexte qui l’a vue décimer tant de victimes innocentes.

Un livre sur un destin sanglant qui s’écrit pour l’auteur comme un rappel de la mémoire encore fraîche et loin d’être devenue amnésique. Un livre qui se penche sur une tragédie pour laisser une trace écrite, un récit que sans doute personne n’aurait souhaité écrire, une histoire et un voyage au bout de la mort et qui pour que le souvenir s’estompe un jour, devra nécessairement passer par le travail, fut-il le plus laborieux de la conscience humaine par le biais d’une écriture cathartique. Est-ce bien la meilleure solution ? C’est en tout cas, un des moyens envisagés par nos écrivains.

Lynda Graba

* Le temps de mourir, de Saïd Oussad, roman, éditions Frantz Fanon, 158 p, Alger, 2018