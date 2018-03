L’addiction aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies affecte la santé mentale des jeunes

Pour l’actuelle génération, le smartphone et l’ordinateur sont comme un prolongement de soi. Les jeux vidéo procurent un sentiment de liberté addictif. Les ados y créent leur univers, sans règles ni contraintes. Quel est l’impact de l’utilisation de ces réseaux sur la santé mentale des jeunes ? Les spécialistes sont catégoriques, l’utilisation intensive des médias sociaux est associée à une détérioration de la santé mentale. Trois facteurs interdépendants peuvent être en jeu. Tout d’abord, une utilisation intensive peut avoir une influence négative sur les éléments clés de la santé physique, ce qui à son tour influe sur la santé mentale. Par exemple, une étude sur les adolescents faite outre mer indique que l’utilisation intensive des médias sociaux peut nuire grandement à la qualité et à la durée du sommeil. Cette étude montre qu’un grand nombre de ces jeunes éprouve de la difficulté à quitter les réseaux sociaux et à se coucher. D’autres peuvent délibérément se réveiller au cours de la nuit, pour consulter leurs comptes.

Le sommeil est essentiel pour le cerveau en développement des adolescents, et un bon sommeil a toujours été associé à une bonne santé mentale. D’autant plus que les grands utilisateurs de médias sociaux restent souvent affaissés sur une chaise, enfermés dans leur chambre, rivés à leur écran. Cela implique qu’ils sautent parfois un repas ou deux, et qu’ils adoptent un mode de vie sédentaire pendant de longues périodes. Cela est inquiétant, étant donné que l’exercice régulier et qu’une alimentation saine sont tous deux liés à une bonne santé mentale. Deuxièmement, certaines recherches montrent que «l’utilisation passive» des médias sociaux peut être particulièrement mauvaise pour la santé mentale. L’utilisation passive fait référence à l’observation habituelle des profils sociaux d’autres individus. Une étude montre que cette pratique peut mener à la jalousie et à la rancœur. Une autre étude indique que l’utilisation passive peut réduire l’estime de soi et le bien-être.

F. L.