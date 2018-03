Mustapha Khiati : « L’accoutumance aux drogues peut mener à la dépression et à la schizophrénie »

Les experts internationaux affirment que la consommation de psychotropes chez les enfants et les adolescents peut accélérer le développement de certaines maladies mentales, telles que la dépression, la schizophrénie, la violence… Le lien de causalité entre les maladies mentales et les drogues semble donc évident. Pédiatre et homme de terrain, Dr Mustapha Khiati, président de la Forem, nous explique ici les effets dévastateurs de la consommation des drogues sur le cerveau d’un jeune enfant. «Les psychotropes, comme certaines drogues consommées (cocaïne, ecstasy, tabac, alcool, héroïne… ) exercent un effet sur le psychisme de l’individu consommateur de ces drogues. Au plan neurobiologique, ils entraînent des modifications biochimiques au niveau des neurotransmetteurs. Comme ils induisent également une accoutumance, après un certain de temps de consommation, et ils entraînent des maladies psychiques liées à des modifications de la neurotransmission, d’où l’apparition de certaines maladies comme la dépression, la schizophrénie… mais aussi des comportements violents inexpliqués. La prise en charge de ces personnes présentant des problèmes d’addiction est difficile, car elle est conditionnée par d’autres facteurs liés à l’environnement du jeune et de la qualité de prise en charge.

Par exemple, le jeune dans cette situation, une fois sorti d’une cure de désintoxication, doit être suivi, il doit changer d’espace de vie et de relations responsables de sa consommation de drogue. Ces données sont difficiles à réaliser dans la vie courante, c’est la raison de l’échec des cures de désintoxication et des rechutes observées. C’est vrai que la Forem a fait de la lutte contre la drogue, un de ses axes principaux d’action, mais la bataille s’annonce rude, car elle est inégale, elle oppose les forces du mal liées à l’argent et bénéficiant de moyens gigantesques et des bénévoles qui ne bénéficient d’aucune aide, mais qui croient en la justesse de leur action», dit-il. Pour la Forem, la situation alarmante de la consommation des drogues chez les jeunes nécessite l’élaboration d’une stratégie nationale, pour prévenir et sensibiliser les jeunes sur les dangers de la drogue et de la toxicomanie. Sachant que la consommation se fait de plus en plus jeune.

F. L.