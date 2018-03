Entretien , Dr Madjid Tabti, psychiatre, chef de service pédopsychiatrie à l’EHS de Chéraga : « Les moyens de prise en charge des adolescents en souffrance psychologique sont très insuffisants »

Le professeur Tabti, jeune professeur agrégé en psychiatrie, ayant assumé des fonctions médicales et pédagogiques depuis de longues années aux facultés de médecine de Blida et de Béjaïa, nous révèle, dans cet entretien qu’il nous a accordé, qu’un enfant souffrant de troubles psychiatriques, pris en charge précocement, peut retrouver une vie normale. Mais il nous relate aussi le manque terrible de structures en Algérie, la souffrance des parents et des enfants.



El Moudjahid : Pouvez-vous, Dr Tabti, en tant que chef de service pédopsychiatrie à l’EHS de Chéraga, nous faire un état des lieux sur la situation en matière de santé mentale de l’enfant et de l’adolescent en Algérie ? Quelles sont les causes de ces pathologies ?

Dr Madjid Tabti : Il faut savoir que notre société a connu des mutations, et on est passé de la famille traditionnelle à la famille moderne, et ces changements affectent effectivement l’adolescent qui vit une période de changement importante lui aussi. Cette mutation de la structure familiale est pour beaucoup dans l’altération de la santé mentale. Outre les facteurs sociaux, s’ajoute d’autres facteurs tels que l’urbanisation effrénée de nos villes, le changement de mode de vie, l’avènement de l’internet, etc.

L’enfant à cet âge là est dans le défi parental et social. l’implosion de la famille (divorce, mère célibataire et le manque d’autorité à l’école) ont favorisé l’apparition de comportements, telle l’initiation à la drogue à un âge précoce, vers 10 ans. L’enfant est livré à une société non balisées, que ce soit du côté parental, social ou éducatif. Aucune projection ne s’offre à lui, à cela s’ajoutent d’autres ingrédients pour le pousser encore dans le désarroi total. Un nombre important de ces jeunes pris dans cette spirale de l’addiction. Un fléau qu’il faut réellement prendre en charge. Un nombre important des facteurs poussent cet adolescent à la déchéance, et vu son état psychologique souvent altéré, il retrouve alors plaisir et goût dans la drogue, et donc une addiction au cannabis, comme l’addiction à internet, etc.



Quels sont, selon vous, les troubles psychiatriques les plus fréquents pour lesquels ces adolescents viennent consulter ? Leur prise en charge est-elle efficace ?

Les adolescents consultent plus, et tout particulièrement les garçons qui sont les plus vulnérables, comme le montrent toutes les études cliniques et les rapports sur la souffrance des enfants et des adolescents, à l’exception de l’anorexie qui touche surtout les filles. Ils consultent plus, parce que les besoins augmentent, mais aussi parce que le recours à la pédopsychiatrie est plus aisé qu’hier. Mais, paradoxe, au moment où les adolescents et leurs parents ou les professionnels qui s’occupent d’eux sont enclins à demander de l’aide précocement et de manière le plus souvent adaptée, les structures susceptibles de les accueillir et de les aider ne suffisent pas.

Il faut dénoncer avec vigueur ce décalage entre les besoins et les moyens dérisoires donnés à la pédopsychiatrie. De la vient mon intérêt pour m’engager dans ce champ de l’adolescence, pour participer activement à la réflexion de la clinique et de la société sur les nouvelles modalités d’approche de la souffrance à l’adolescence sous toute ses formes. Pour ce qui est de la prise en charge, les centres font ce qu’ils peuvent avec les moyens disponibles. Le patient bénéficie d’une cure au cours de son séjour de 21 jours, avec un protocole thérapeutique qui reste encore incomplet, car nous avons besoin des produits de substitution aux opiacés, pour réduire les rechutes. Avec un accompagnement familial et social à long terme. La demande de prise en charge est de plus en plus importante, mais il n’y a pas assez de structures dédiées à celle-ci. Il n’y a que les centre de Blida, de Tizi Ouzou, d’Oran et de Chéraga qui sont effectivement sollicités. Il faut savoir qu’au niveau de notre service, ici à l’hôpital de Chéraga, il n’y a pas d’hospitalisation, alors que ces cas doivent être pris en charge dans l’urgence, notamment lorsque l’enfant est en crise. Nous, médecins, souffrons énormément d’un manque de structures assurant le diagnostic précoce et la PEC adéquate, d’un manque en personnel qualifié assurant le diagnostic et la PEC (longues listes d’attente), de l’exclusion de ces enfants des milieux de garde (crèches, collectivités d’enfants), sans parler de l’insuffisance, voire de l’inexistence d’un enseignement spécialisé. Le service souffre également d’un nombre de classes spéciales qui reste insuffisant, de l’absence de programme adapté et de suivi pédagogique, car les encadreurs sont souvent non qualifiés, ainsi que l’absence de statut social pour les auxiliaires de vie scolaire.



Le suicide et la toxicomanie des jeunes constituent un problème de santé mentale qui prennent aujourd’hui des proportions alarmantes. Quelles sont les actions à entreprendre pour améliorer l’identification et le traitement des troubles comportementaux qui mènent vers ces fléaux ?

Outre la conduite addictive, il y a ces jeunes adolescents qui souffrent de dépression, suivie de tentative de suicide. Plus de 100 enfants toxicomanes âgés entre 9 et 18 ans ont été admis en 2016 dans notre établissement. 40% de ces jeunes toxicomanes sont des filles. Les substances addictives sont, notamment, la résine de cannabis, les comprimés psychotropes et les produits alcoolisés. Cet adolescent, qui n’est vraiment ni enfant ni adulte, nécessite une prise en charge psychologique et une couverture médicale, juridique adéquate dans un centre spécialisé. C’est ce qui nous manque aujourd’hui, en plus d’un personnel qualifié. Nous avons l’unité qu’on appelle la «Maison de l’ado» à Dély Ibrahim, qui assure des consultations et offre des soins psychologiques, mais, dans un cas d’urgence, une conduite suicidaire, par exemple, il n’a pas où aller. Ces adolescents sont placés dans les services pour adulte. Ce qui aggrave davantage leur état. L’école peut jouer un rôle très important à travers la sensibilisation dès les classes primaires.

Les moyens de communication existent aujourd’hui, et on peut informer et communiquer sur tous les dangers de l’addiction. La famille doit être aussi partie prenante de cette sensibilisation afin de prévenir et de sauver nos enfants. Je pense que pour réussir, il faut la mobilisation de tous. Il faut réussir à repérer les jeunes en souffrance psychologique en vue d’améliorer leur bien-être ; les orienter vers les professionnels de la santé et agir à travers des actions de revalorisation de l’estime de soi et de développement des pratiques culturelles ou sportives. On doit développer des outils de prévention dans les domaines du suicide, alcoolisme, substances psycho-actives, et, enfin, il faut repérer les territoires de l’intervention : communes isolées, quartiers sensibles.

F. L.