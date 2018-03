La santé mentale et les troubles psychiatriques chez l’enfant et l’adolescent : forte demande, peu de structures

Enquête réalisée par : Farida Larbi

Les problèmes de santé mentale sont plus courants qu’on ne le pense chez les enfants et adolescents en Algérie. Qu’il s’agisse d’autisme, d’hyperactivité, de troubles obsessionnels compulsifs, de troubles de l’humeur, d’anxiété, d’anorexie, de boulimie ou de schizophrénie, ces troubles peuvent avoir un retentissement considérable sur le devenir de l’enfant. Il faut savoir qu’il n’y a pas de statistiques spécifiques au nombre d’enfants qui souffrent de troubles psychiatriques chez nous.

Le nombre d’enfants atteints de ces troubles demeure inconnu, où seulement des donnés parcellaires sont recueillies, car aucune étude épidémiologique n’a été réalisée à ce jour. On sait toutefois que les pathologies les plus lourdes chez l’enfant et l’adolescent sont «la psychose, la névrose et le déficit intellectuel». À cela s’ajoute la toxicomanie qui peut conduire à des maladies mentales. Une récente enquête faite dans le milieu scolaire (les collèges et les lycées, à travers tout le territoire national) a montré qu’une forte proportion des enfants ciblés a besoin d’une assistance psychologique.

Le taux est estimé à 25%. «Le rôle du psychologue est vitale dans le domaine de la santé mentale infantile, car il peut prévenir les troubles mentaux de l’enfant scolarisé ou éviter leurs aggravations s’ils existent déjà», a relevé le Pr Houria Ahcène Djaballah, docteur d’État en psychologie clinique à l’université d’Alger. Le Pr Abdelmajid Tabti, chef de service pédopsychiatrie de Chéraga, a relevé, pour sa part, «la nécessité de mettre en place des structures de soins en santé infantile», tout en plaidant pour «une formation continue des enseignants dans les établissements scolaires à l’importance de la santé psychique des élèves». «Il faut créer, au niveau des écoles, des dispositifs scolaires aménagés consistant en des aides éducative et un soutien scolaire, avec l’élargissement des prérogatives de l’hygiène scolaires, en y intégrants des consultations de santé mentale», a-t-il ajouté.



La dépression principale cause de maladie et d’incapacité chez les adolescents



Des statistiques de l'OMS révèlent que 20% des enfants et des adolescents du monde souffrent d'une maladie mentale handicapante, et un traitement est indiqué pour 3 à 4% d'entre eux. Chez nous, une thèse pour l'obtention du doctorat en sciences médicales, intitulée «Besoins de santé et comportements à risque des adolescents scolarisés dans la wilaya d’Alger», soutenue par le docteur Hamchaoui Farida, maître assistante en épidémiologie, en 2016, nous révèle que la dépression est la principale cause de maladie et d’incapacité chez les adolescents, et le suicide est la troisième cause de décès.

La violence, la pauvreté, l’humiliation et la dévalorisation risquent de favoriser l’apparition de problèmes de santé mentale. Le développement sain au cours de l’enfance et de l’adolescence contribue à une bonne santé mentale. Améliorer l’apprentissage de la sociabilité, les capacités de résoudre les problèmes et la confiance en soi peuvent permettre de prévenir les problèmes de santé mentale. L’enquête, effectuée dans le cadre de cette thèse auprès des jeunes scolarisés, avait pour but de mieux comprendre les attitudes et comportements de santé des jeunes scolarisés. L’étude a concerné 971 adolescents de 11 à 18 ans. Les résultats de l'étude montrent que 35,7% des adolescents se disent très heureux, 25,9% se considèrent «beaux» et 39,8% des jeunes ont «confiance en soi». Les plaintes anxio-dépressives, de type troubles du sommeil, tristesse, irritabilité, nervosité ont été retrouvés chez 39,9% des jeunes. Et les plaintes d'ordre psychosomatique (mal de tête, mal au ventre, mal au dos et vertiges) étaient déclarées par 11,3% des jeunes.

Par ailleurs, une vaste enquête menée par la docteur Nabil Bouassas, psychologue et chercheur à l’université de Bouzaréah, a permis d’identifier plusieurs caractéristiques psychosociales qui augmentent la vulnérabilité des jeunes à la dépression. Le chercheur constate, notamment que vivre en Algérie multiplie par cinq le risque de faire une dépression. Pis encore, même les jeunes issus de familles aisées ne sont pas à l’abri de la dépression. Ce qui exclut les causes liées à l’environnement socio-économique. Par ailleurs, cette étude permet d’observer que les jeunes dont les proches (famille, amis) sont partis vivre à l’étranger sont plus susceptibles de présenter des problèmes dépressifs. Elle met aussi en lumière le rôle majeur de l’éloignement qui, jusqu’à présent, avait été peu étudié en lien avec la dépression des adolescents et des jeunes.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans le prestigieux Journal of Psychologie. Cette recherche a été menée auprès de 5.800 jeunes Algériens âgés de 18 à 35 ans. Cette enquête est la plus importante du genre jamais menée en Algérie sur les troubles mentaux.



Prise en charge : les établissements spécialisés débordent



Pour une population de près de 5 millions d’habitants, Alger ne dispose que de deux hôpitaux dédiés aux troubles mentaux, Drid-Hocine et celui de Chéraga, totalement saturés, car on compte en tout et pour tout 400 lits. Les centres de soins relevant de la wilaya d’Alger souffrent d’une surcharge en matière de prise en charge des malades mentaux. Les résultats d’une enquête en matière de couverture sanitaire en psychiatrie font ressortir qu’en Algérie, il y a 1,43 lit pour 10.000 habitants, 1,13 psychiatre pour 100.000 habitants et 6,44 infirmiers spécialisés en psychiatrie pour 100.000 habitants. Notre pays est sans doute en deçà des standards internationaux concernant, notamment le nombre de lits réservés à la psychiatrie par habitants, le nombre de psychiatres, de psychologues, d’infirmiers… La pédopsychiatrie en est encore à ses premiers balbutiements, alors que la prévention et la prise en charge des problèmes liés à la consommation des drogues (les toxicomanies) peinent à prendre forme. «Toutefois, la prise en charge des malades mentaux s’est qualitativement améliorée. Cela est indéniable, quand bien même beaucoup reste à faire dans ce domaine», admettent les spécialistes. Et c’est parce que la maladie mentale (la schizophrénie notamment) concerne essentiellement les des jeunes, qu’il est primordial de mettre en place des structures relais de prise en charge externe, à des fins de réadaptation psychosociale des malades mentaux.

Des centres d’hébergement sont également nécessaires pour accueillir les sujets dans le besoin, préconisent les spécialistes, qui estiment l’offre d’accompagnement durant la «post-cure» est pratiquement inexistante. Rares sont les structures hospitalières qui proposent aux malades hospitalisés durant de longues périodes des activités thérapeutiques qui préparent à la réinsertion sociale. À la sortie, le malade est livré à lui-même. Rien n’est prévu pour prendre le relais de l’hôpital et pour l’accompagner dans sa réadaptation sociale. Le secteur de psychiatrie existe, mais il ne dispose que des services hospitaliers traditionnels et de consultations externes. Le malade y revient en cas de rechute pour y être hospitalisé à nouveau ou pour contrôler son évolution et y recevoir une nouvelle ordonnance.



80% des suicidés souffrent de maladies mentales



Un enfant met fin à sa vie, parce qu’il a mal travaillé à l’école, un autre flirte avec la mort suite à certains jeux vidéo… Autant de drames considérés comme des accidents, qui, selon les psychologues, n’en sont pas. Les chiffres officiels et les études scientifiques concernant le suicide restent parcellaires et rares, pourtant le nombre d’enfants et d’adolescents qui se donnent la mort en Algérie ne cesse d’augmenter. Le Pr Tabti, psychiatre, signale que le comportement suicidaire est souvent en corrélation avec la maladie mentale, où «plus de 80% des suicidés souffrent d’une maladie mentale diagnosticable», dit-il. Chez l’enfant et l’adolescent, les principaux facteurs de risque des tentatives de suicide en Algérie sont l’échec scolaire et l’existence d’antécédents personnels, notamment du registre psychiatrique. Mais les facteurs liés au milieu familial, dont les conflits avec les parents, la dissociation de la famille, les difficultés de communication et les violences intrafamiliales, le manque d’appui apporté à l’adolescent ont eux aussi une grande importance. la prévalence de suicides en Algérie est de 15 cas pour 100.000 habitants, d’où la «nécessité de renforcer les moyens de dépistage précoce des maladies mentales qui constitue l’un des moyens de lutte contre le suicide dans la société», dit le psychiatre. Le chiffre est énorme quand on sait qu’en Tunisie, par exemple, on estime le taux de suicide chez les jeunes et les adolescents étant compris, au plus, entre 6 et 7/100.000. «Tant qu’on ne passera pas d’une politique de psychiatrie à une politique de santé malade, tant que cette transition n’est pas faite, la santé mentale continuera de souffrir des mêmes maux : les patients sont mal soignés, les médecins ont peur de la prescription de médicaments au malade mental. Les médicaments sont stigmatisés par tout le monde, médecins, malades, parents, pharmaciens. Certains médicaments ne sont disponibles qu’à l’hôpital, ce qui oblige les patients à venir tous les 15 jours chercher leurs traitements, avec tous les frais que cela suppose pour faire ces déplacements», estime Dr Ouamrane, psychiatre. «Être psychiatre, c’est emprunter une longue route pas toujours facile», avait écrit Pr Boucebci. «J’ai chaque jour essayé de soigner la souffrance sans jamais en tirer profit.»

Ce propos de Mahfoud Boucebci est toujours actuel.

F. L.

---------------////////////////////

Une quinzaine de consultations quotidiennement



La pédopsychiatrie est une discipline récente, datant du XXe siècle. Freud attira l’attention sur l’existence de troubles mentaux chez l’enfant. Peu à peu, elle se dégagea de la pédiatrie et de la psychiatrie adulte. En 1937 a eu lieu à Paris le 1er congrès international de psychiatrie infantile. Qu’en est- il en Algérie ? Au lendemain de l’indépendance, la discipline a connu un début prometteur, grâce à l’action des professeurs : Ben Miloud, Benhabib, Bensmaïl, Salhi et Boucebci… Ils se sont longuement battus pour les droits de l’enfant à la PEC mentale. Ils ont initié la création du 1er centre de PEC mentale de l’enfant les Oliviers). Toutefois, ces initiatives ont été freinées à l’époque, considérant qu’il y avait d’autres priorités et urgences de santé publique. Mais, depuis le 18 juin 2013 et sur la base de l’arrêté ministériel n° 444, la pédopsychiatrie est devenue une discipline médicale universitaire à part entière. «Les services de santé publique déjà existants ont été érigés en services universitaires, accueillant et assurant la formation universitaire des résidents, dont notre service infanto-juvénile de l’EHS Mahfoud-Boucebci», nous explique Dr Tabti, chef de service en pédopsychiatrie à l’EHS de Chéraga. Le service de pédopsychiatrie EHS Mahfoud-Boucebci est constitué de deux unités couvrant l’intersecteur ouest d’Alger. L’unité de Dély Ibrahim, qui a été inaugurée en 2003, spécialisée dans les consultations externes pour adolescents, jusqu’en 2009, et de 0 à 18 ans, à partir de 2010, et celle de Chéraga, ouverte en avril 2006 et qui s’est spécialisée en hospitalisation de jour d’enfants souffrant d’autisme. Le service accueille 16 enfants quotidiennement âgés entre 2 et 6 ans, souffrant de diverses pathologies mentales pour une durée d’hospitalisation de 2 a 3 ans en consultations de jour. De 2006 à 2011, la prise en charge institutionnelle se faisait à travers des ateliers thérapeutiques, notamment la médiation corporelle, mais aussi pédagogique et éducative. Depuis 2012 à ce jour, on a procédé à la «mise en place de l’analyse appliquée du comportement (ABA) faisant suite à la formation de l’équipe», nous explique Dr Tabti qui relève, avec regret, le «manque de structures assurant le diagnostic précoce et la PEC adéquate, le manque en personnel qualifié assurant le diagnostic et la PEC (longues listes d’attente), l’exclusion de ces enfants des milieux de garde : crèches, collectivités d’enfants et l’insuffisance, voire l’inexistence d’un enseignement spécialisé». Le service souffre également d’un nombre de classes spéciales insuffisant, de l’absence de programme adapté et de suivi pédagogique, car les encadreurs sont souvent non qualifiés, ainsi que l’absence de statut social pour les auxiliaires de vie scolaire. En dépit de ces carences, le service arrive à apporter une aide psychologique aux familles et aidant à promouvoir des programmes de loisirs ; activités sportives (natation, équitation).

F. L.