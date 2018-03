62e anniversaire de la mort de Benboulaïd : Héroïsme et abnégation

Le ministre des Moudjahiddine, Tayeb Zitouni, s’est recueilli jeudi à la mémoire du Chahid symbole, Mustapha Benboulaïd, au village Nara à Batna à l’occasion de la commémoration du 62e anniversaire de sa mort (1917-1956). Le ministre s’est dirigé vers Djebel Lazreg, où le Lion des Aurès était tombé en martyr, un 22 mars 1956.

Le ministre a également présidé une cérémonie de remise des prix aux lauréats dans les différentes activités culturelles et sportives organisées à cette occasion, dont notamment le grand prix «Chahid Mustapha Benboulaïd en histoire».

Les habitants et les moudjahidine de la région des Aurès ont rendu un hommage au Président de la République Abdelaziz Bouteflika en signe de reconnaissance pour ses efforts consentis au service du pays.

Le ministre a aussi appelé les jeunes à «être fidèles à l’Algérie, legs de Benboulaïd et des chouhada» et a insisté sur l’importance et l'impératif de «servir l’Algérie avec détermination et engagement dans une société fraternelle, rattachée à l’identité nationale et aux valeurs de Novembre-1954».

«Le Président Bouteflika a ouvert, grâce à sa bonne gouvernance, les perspectives aux jeunes pour participer avec force et efficacité dans l’édification de l’Algérie et la perpétuité du message des aïeux», a ajouté M. Zitouni qui a également souligné que «l’héroïsme et l’abnégation de Si Mustapha Benboulaïd incitent à penser aux sacrifices consentis par les enfants de l’Algérie et aux difficultés qu'ils ont surmonté pour défendre l’honneur et la patrie».