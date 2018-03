Le parcours du défunt Abdelhafid Amokrane revisité : Plaidoyer pour la publication de ses mémoires

Les compagnons et proches du défunt Abdelhafid Amokrane ont rendu, jeudi à Alger, un vibrant hommage au défunt moudjahid en retraçant son parcours militant durant la guerre de Libération nationale et ses contributions au service du pays après l'indépendance. À l'occasion de la veillée funèbre du 40e jour de son décès, le président du Haut conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah, a rappelé «la participation effective du défunt à la guerre de Libération en tant que moudjahid et intellectuel», plaidant pour la publication de ses écrits et mémoires pour permettre aux nouvelles générations de prendre connaissance de certaines étapes phares de l'histoire du pays.

Le défunt compte parmi ceux qui ont choisi de porter les armes pour «libérer le pays de l'injustice et de la répression coloniales et permettre au peuple de recouvrer sa dignité et sa liberté, sans jamais attendre de contrepartie», a-t-il ajouté. Pour sa part, le fils du défunt, Abdelaziz Amokrane, a mis en avant les lourdes responsabilités confiées à son père durant la Révolution, notamment en tant que commissaire politique itinérant de la wilaya III historique et son riche parcours révolutionnaire.

Il a également présenté ses remerciements au Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour sa compassion et un message de condoléances adressé à la famille du défunt. (APS)