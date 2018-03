Journées d’informations sur les Ecoles des cadets de la nation : Raffermir les relations Armée-Nation

«En exécution du plan de communication pour l’année 2018, approuvé par le Haut commandement de l’ANP et en vue de faire connaitre les modalités de formation au sein des écoles et les conditions de recrutement, des journées d’informations ont été organisées du 22 au 24 mars au niveau des centres d’information territoriaux de Blida, Oran, Bechar, Sétif et Batna et les maisons de la culture de Bejaia, Msila, Tiaret, Illizi, Ain Salah et Laghouat, ainsi qu’au niveau de la bibliothèque principale de Tamanrasset», indique un communiqué ministère de la Défense nationale. «Ces manifestations ont essentiellement porté sur des expositions photographiques et différents stands de présentation, à l’instar de celui dédié aux conditions d’inscription et le stand pédagogique où le public a reçu d’amples explications présentées par les cadres des écoles «, ajoute le communiqué.

Sétif

Formation qualitative



C’est en présence du colonel, Malki Lyes, Commandant adjoint du secteur militaire, que le général, Bouguessa Mohamed, directeur de l’Ecole spécialisée des hélicoptères d’Ain Arnat, représentant du chef de la 5e Région militaire à procédé à l’ouverture des journées d’informations consacrées à l’Ecole des cadets chahid Ziad-Abdelaziz.

Le général Bouguessa indique que ce genre de manifestations informe sur les conditions de recrutement et l’échange d’expérience entre les institutions à l’effet de préserver le niveau de formation. Le colonel Khelfat Fouad, directeur de l’école met l’accent sur la modernisation du système d’enseignement, les ressources humaines et les moyens de formation.

F. Zoghbi



Illizi

Les cadres de demain



Les portes ouvertes sur l’Ecole Mohamed Gourine de Laghouat organisée à Illizi constituent une occasion pour le public de s’enquérir des moyens matériels et pédagogiques pour «former les cadets d’aujourd’hui, cadres de demain», a indiqué le général Hassani Lâafid, commandant du secteur opérationnel Nord-est In-Amenas, dans une allocution d’ouverture prononcée au nom du général-major commandant de la 4e RM.



Laghouat

Ateliers sur diverses activités



Les portes ouvertes sur l’école Mohamed Gourine de Laghouat, relevant de la 4e Région militaire s’inscrivent au titre de la stratégie de communication de l’ANP visant à raffermir les relations Armée-Nation, a affirmé le commandant de la base aérienne, le général Brahim Brahmi, dans une intervention prononcée au nom du général-major commandant de la 4e RM. Des ateliers sur la prise en charge sanitaire, les sports, les activités culturelles et les programmes pédagogiques ont été mis en place,



Tamanrasset

Les élèves du Sud ont droit à l’enseignement



Les portes ouvertes sur l’école Tamanrasset, organisées concomitamment par cette ville et In-Salah, visent la vulgarisation de cette structure, véritable soutien au système éducatif national, a indiqué le commandant de la base aérienne de la 6e RM, le général Ahmed Nemiche, dans une allocution lue au nom du commandant de la 6e RM.

La réalisation de ce projet traduit l’intérêt qu’accorde l’ANP à la création d’une base d’éducation et de formation aux élèves des régions du Sud, en vue de leur assurer un droit à l’enseignement et à la formation «qualitative» et d’en faire «les cadres du futur», a-t-il souligné.

TIARET

Renforcer les rangs de l’ANP



Le commandant du secteur militaire à Tiaret, le colonel Hasni Benamar a indiqué que la manifestation sur l’Ecole Chahid Mohamed-Amar, qu’il a présidée au nom du commandant de la 2e Région militaire, le Général-major Saïd-Bey, est une opportunité de s'informer des activités et des capacités des écoles dans la formation des cadres appelés à renforcer les rangs de l’ANP. Le commandant de l’Ecole, le colonel Mohamed Hanani, a souligné que ces établissements constituent «la source pure où l’ANP puise les cadres compétents ayant reçu une formation homogène sur les plans civil et militaire.»



Oran

Formation de l’élite militaire



Des expositions mettant en exergue les différentes formations offertes par l’Ecole Chahid Hamdani- Adda «dit Si Othmane» ont été organisées au Centre d’information territorial de la 2e Région militaire à Oran. Le général major Mustapha Smaïli, commandant adjoint de la 2e RM a présidé la cérémonie d’ouverture des journées d’informations sur cet établissement militaire qui assure la formation dans le cycle secondaire conformément à l’enseignement officiel du ministère de l’Education nationale, s’appuyant sur un encadrement pédagogique et militaire prodiguant les connaissances, les sciences et les principes de base de la vie militaire.

Les responsables de cette école ont présenté les moyens matériels et pédagogiques modernes dont dispose cette structure éducative, qui permettent aux cadets de développer leurs connaissances scientifiques et faire montre de leurs capacités dans les différents domaines du savoir.



Bechar

Une citadelle scientifique et éducative



L’école des cadets de la Nation a Bechar «Chahid Saber Abdelkader» est une citadelle scientifique et éducative dont a bénéficié la population de la région, a indiqué jeudi le colonel Rym Touhami, commandant de l’école. S’exprimant lors du coup d’envoi de journées portes-ouvertes sur cette institution éducative militaire, il a indiqué que c’est une oopportunité pour les jeunes de la région du Sud-ouest du pays et aussi une chance aux élèves désireux de la rejoindre et de réaliser leur rêve d’être parmi l’élite des cadres de l’Armée nationale populaire (ANP). Ces journées portes-ouvertes sur cette école, inscrites dans le plan de communication de l’ANP pour l’année 2017/2018, visent à rapprocher les citoyens de l’institution militaire et faire connaitre les différentes activités pédagogique, scientifique, culturelle, sportive et sociale de l’école des cadets de Bechar, qui accueille les collégiens de la 1re à la 4e année du cycle moyen. Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 24 du mois courant, permet aux visiteurs de s’imprégner à travers plusieurs ateliers et expositions, des différentes structures et activités de cette école ouverte en septembre 2013.



Blida

S’informer des conditions d’accès



Des journées d’informations sur l’école des cadets de la Nation chahid Hamoud-Zemit ont été ouvertes, jeudi, au centre d’information territoriale de l’ANP.

Cette manifestation est le reflet de la volonté du Haut commandement de l’ANP de consolider sa relation avec les citoyens, notamment les élèves des cycles moyen et primaire, qui peuvent s’informer de près sur les conditions d’accès aux écoles des cadets, a déclaré le commandant de la Façade maritime Centre de la Première région militaire (PRM), le général Samah Zine Eddine.

Aussi, a-t-il lancé un appel au large public de venir en force s’enquérir des avancées réalisées par cette «citadelle de l’enseignement dans la formation des cadets et leur instruction conformément à la déontologie militaire». Pour le général, cette école participe à l’ancrage des hautes valeurs nationalistes dans l’esprit des cadets afin de les rendre dignes des responsabilités qui les attendent, et partant, devenir le meilleur soutien de l’ANP.

(APS)