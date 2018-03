Solidarité nationale : Révision de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé que la loi du 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées, qui «n’est plus compatible aux exigences des personnes aux besoins spécifiques, fait actuellement l’objet d’une révision».

La ministre, qui répondait à une question sur l’augmentation de l’allocation des personnes handicapées, a souligné que le ministère «est en passe d’examiner la loi du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées remontant à plus de 15 ans et qui n’est plus compatible aux exigences de cette frange». Elle a indiqué que «les personnes handicapées, dont le taux d’invalidité est de 100%, ne pouvant pas travailler, âgées de plus de 18 ans et sans aucune source de revenu, bénéficieront d’une allocation financière de 4.000 DA/mois, outre les personne handicapées dont le taux d’invalidité est inférieur à 100% et qui sont âgées de 18 ans et sans source de revenu, celles qui souffrent un handicap visuel, ainsi que les familles chargées d’un ou de plusieurs personnes handicapées, lesquelles bénéficieront d’une allocation estimée à 3.000DA/mois».

Mme Eddalia a souligné que «compte tenu des conditions de vie actuelles de cette frange de la société et des difficultés auxquelles elle se heurte, l’augmentation de l’allocation actuelle est une revendication légitime équitable», exprimant son souhait de «réunir les moyens financiers adéquats qui permettent aux autorités publiques de réexaminer cette allocation».

Dans cette optique, la ministre a affirmé que l’enveloppe budgétaire globale pour la couverture des dépenses de l’allocation de 4.000DA en 2017 a dépassé 11 milliards DA, et le nombre de bénéficiaires a atteint 243.941 handicapés.

À cet effet, elle a souligné «les efforts colossaux» déployés par l’État dans la prises en charge sociale de cette frange, à travers les différentes subventions accordées et qui traduisent l’ampleur des transferts sociaux au sein du budget de l’État, en dépit de la situation financière que traverse le pays», rappelant les aides directes et indirectes destinées aux handicapés, à l’image de la couverture sociale qui couvre la couverture sanitaire.

A. Z.